Thao & The Get Down Stay Down dicen adiós tras cinco discos

Artista

Thao & The Get Down Stay Down

¿Por qué son noticia?

Después de más de una década de carrera, la banda estadounidense ha comunicado su disolución oficial.

Formada actualmente por Thao Nguyen y Adam Thompson, la banda publicó su último disco Temple el año pasado, quinto de su carrera tras We Brave Bee Stings and All (2008), Know Better Learn Faster (2009), We the Common (2013) y A Man Alive (2016).

Comunicado oficial

En un breve comunicado, han anunciado su decisión al mismo tiempo que agradecen el apoyo a todos los que les han acompañado en su carrera. Ahora, además, anuncian que iniciarán nuevos proyectos.

