Matty Healy ha confirmado que el nuevo disco de The 1975 está «casi terminado». Lo ha hecho, una vez más, sin previo aviso: no en una entrevista promocional ni en un concierto, sino en un vídeo grabado junto a su padre, Tim Healy, para Sunday For Sammy, una organización benéfica del noreste de Inglaterra de la que es patrono. El mensaje se emitió en pantallas gigantes durante un evento en Salt Market Social (North Shields) el pasado 25 de septiembre, y empezó en broma antes de convertirse en la actualización más concreta que la banda ha dado en meses.

«Voy a intentar terminar este disco, no sé si lo voy a conseguir, pero ya casi lo tengo. Sí, está casi terminado», dijo Healy, según recogió NME. La broma inicial, en la que aseguraba que «nunca» lo acabaría, encaja con el tono desenfadado con el que el grupo lleva meses comunicándose a base de pistas sueltas antes que de anuncios formales.

El nombre del disco no es, como sugieren algunos titulares recientes, una simple teoría de fans. The 1975 ya lo confirmaron en diciembre de 2025, en un encuentro con estudiantes del Gateshead College, donde Healy admitió que el término DOGS, visto en las pantallas al cierre de su actuación en Glastonbury 2025 y en el bombo de George Daniel, es el título de uno de los dos álbumes que la banda tiene grabados. Por entonces, su mánager, Jamie Oborne, ya había adelantado que el material era «extraordinario». Lo que faltaba por confirmar era el grado de avance del proyecto, y esa es la novedad real de esta semana.

El cambio de imagen en sus redes sociales y la actualización de sus perfiles, que ya alimentaron la idea de un nuevo ciclo cuando se confirmó el título DOGS, encajan además con las pistas que Healy había dejado durante la gira Still… At Their Very Best de 2024, cuando insinuó que la pausa del grupo tras Being Funny In A Foreign Language no sería tan indefinida como parecía.

Sigue sin haber fecha de lanzamiento, portada o adelanto alguno, y tampoco está claro si DOGS será el primero de los dos discos en publicarse. Desde Being Funny In A Foreign Language (2022), el cuarteto de Manchester ha mantenido un perfil bajísimo, con Glastonbury 2025 como único concierto del año, lo que alimenta la idea de que este nuevo ciclo se está gestando con más calma que los anteriores.

The 1975: la reinvención como firma

Desde su debut homónimo en 2013, The 1975, formados por Matty Healy, George Daniel, Adam Hann y Ross MacDonald, han construido una carrera que alterna entre el pop de estadio y la introspección digital. Discos como I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It (2016) o A Brief Inquiry into Online Relationships (2018) los consolidaron como una de las bandas más influyentes del indie británico, capaces de mezclar ironía y vulnerabilidad sin perder identidad. Being Funny In A Foreign Language (2022) cerró, de momento, esa etapa. Ahora, con DOGS avanzando en la sombra, Healy vuelve a dejar una pista que confirma lo que llevaba meses intuyéndose: el nuevo disco existe, y ya casi está listo.

▶ “DOGS” — The 1975 | Sin fecha confirmada | Dirty Hit

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