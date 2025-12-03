The 1975 preparan una nueva era con dos discos en camino y un posible título revelado: «DOGS»

La maquinaria creativa de The 1975 vuelve a ponerse en marcha. Tras tres años de silencio discográfico desde Being Funny In A Foreign Language (2022), la banda liderada por Matty Healy ha confirmado que trabaja en dos nuevos álbumes, uno de los cuales llevará por título DOGS. La revelación llegó en un encuentro con estudiantes en el Gateshead College, donde Healy explicó que el misterioso término que apareció en las pantallas durante su actuación en Glastonbury 2025 correspondía al nombre de su próximo trabajo.

El anuncio no llega solo: el manager del grupo, Jamie Oborne, adelantó que el nuevo material es “extraordinario” y que la banda se ha tomado el tiempo necesario para perfeccionarlo. Glastonbury fue, de hecho, su único concierto de 2025, un gesto que subraya la importancia de esta nueva etapa. Según Rolling Stone, el grupo ya había dejado pistas en 2024 durante su gira Still… At Their Very Best, donde Healy insinuó que la supuesta “pausa indefinida” no sería tal, y que el cuarteto estaba de nuevo en el estudio.

La expectación es máxima: el cambio de logo y la actualización de sus perfiles en redes sociales han alimentado las especulaciones sobre un nuevo ciclo creativo. La banda, que siempre ha jugado con la estética y la narrativa de sus lanzamientos, parece decidida a marcar un punto de inflexión. Si DOGS se convierte en el primero de los dos discos, será la continuación de una discografía que ha sabido equilibrar la experimentación con el pop accesible, y que ha colocado a The 1975 como uno de los nombres más influyentes del indie rock contemporáneo.

De promesa indie a referentes de una generación

Desde su debut homónimo The 1975 en 2013, el cuarteto de Mánchester formado por Matty Healy, George Daniel, Adam Hann y Ross MacDonald ha construido una trayectoria que combina ambición artística y éxito comercial. Su primer disco, con himnos como Chocolate y Sex, los situó rápidamente en el mapa internacional gracias a un sonido que mezclaba guitarras indie con sintetizadores pop. Dos años después, sorprendieron con I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It (2016), un álbum expansivo que exploraba desde el funk hasta la electrónica ambiental, consolidando su reputación como una banda que no teme arriesgar.

El tercer capítulo llegó en 2018 con A Brief Inquiry into Online Relationships, considerado por muchos críticos como su obra más ambiciosa, donde abordaron la era digital con un enfoque lírico y experimental que les valió comparaciones con Radiohead. En 2020 publicaron Notes on a Conditional Form, un proyecto extenso y diverso que incluyó colaboraciones con artistas como Phoebe Bridgers y que reafirmó su voluntad de expandir los límites del pop alternativo. Finalmente, en 2022, Being Funny In A Foreign Language supuso un regreso a la concisión y la claridad, con once temas que recibieron elogios por su frescura y honestidad emocional.

La discografía de The 1975 refleja una evolución constante que los ha convertido en referentes de una generación que busca autenticidad en la música. Su capacidad para alternar entre la ironía y la vulnerabilidad, entre el maximalismo sonoro y la intimidad lírica, ha hecho que cada lanzamiento sea un acontecimiento cultural. Además, su presencia en festivales como Glastonbury y su habilidad para reinventar la puesta en escena han reforzado su estatus como una de las bandas más influyentes del Reino Unido.

Más allá de los discos, la figura de Matty Healy ha sido central en la narrativa del grupo: polémico, carismático y siempre dispuesto a desafiar las convenciones, ha convertido cada entrevista y cada concierto en un espacio de reflexión sobre la música y la sociedad. Con DOGS y un segundo álbum aún sin título, The 1975 parecen preparados para abrir un nuevo capítulo que podría redefinir su legado. Si algo ha demostrado su carrera es que no se conforman con repetir fórmulas: cada proyecto es una declaración de intenciones, y todo apunta a que la próxima será una de las más ambiciosas hasta la fecha.

