The 1975 visitarán Madrid en febrero 2024

The 1975 llegan a Madrid con su electrizante música y su inconfundible estilo. El 27 de febrero de 2024, el WiZink Center vibrará al ritmo de esta banda británica que ha conquistado corazones en todo el mundo.

The 1975 es una banda de indie pop y rock alternativo formada en Manchester alrededor de 2012. Su sonido ecléctico fusiona elementos del pop, el rock, la electrónica y el synth-pop. Con su líder carismático, Matty Healy al frente, la banda ha generado una gran base de seguidores. Su éxito es imparable y cada disco, un regalo.

La gira, bajo el nombre At Their Very Best es una oportunidad única para experimentar la energía y la creatividad de The 1975 en vivo. Después de su exitosa actuación en el Mad Cool Festival, regresan a Madrid para un concierto exclusivo. El WiZink Center es el recinto elegido y además, tras varios intentos de gira propia, es una alegría que al final podamos verlos en exclusiva.



Razones para no perderte a The 1975

Son energía sin límites: The 1975 es conocida por sus actuaciones enérgicas y llenas de pasión. Si a eso le sumamos sus grandes hits como Love It If We Made It hasta Somebody Else, estaremos seguros de poder disfrutar de una gra noche de pop revisionado.

Además, viendo los vídeos de la gira, nos vamos a enamorar del set list y la cuidada escenografía.

¡Nos vemos en Madrid!

Fecha: 27 de febrero de 2024

Hora: 21:00 horas

Lugar: Wizink Center, Madrid

Entradas aquí