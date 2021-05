The Academic anuncian nuevo EP con el single “Kids (Don’t End Up Up Like Me)”

Ya podemos escuchar Kids (Don’t End Up Up Like Me), el nuevo single de The Academic con el que nos presentan su EP recién anunciado Community Spirit, que saldrá a la venta el 9 de julio con Capitol Records.

La canción fue grabada por la banda durante durante el confinamiento, aunque llevaba compuesta varios años. “Kids (Don’t End Up Up Like Me) es una de las primeras canciones que recuerdo haber escrito cuando era adolescente. Era la primera vez que las letras me resultaban muy fáciles de escribir, hablando sobre el el miedo a no salir de tu ciudad natal y no llegar a nada en la vida“, nos cuenta el cantante Craig Fitzgerald.

“Gracias al confinamiento, tuve mucho tiempo libre, pero nada sobre lo que escribir, así que comencé a buscar en todos mis viejos cuadernos y encontré esta canción completamente escrita. Tuve el presentimiento de que podría cobrar vida ahora con algunos años más de vida y experiencia desde que la compuse inicialmente“, añade.

Os dejamos a continuación con esta canción de la banda en lo que será su primer lanzamiento desde el EP Acting My Age en julio de 2020, mientras que su disco debut, Tales From The Backseat, fue publicado en 2018.