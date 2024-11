The Amazons lanzan “21st Century Fiction”: Un viaje musical hacia la madurez

The Amazons están listos para lanzar su nuevo álbum 21st Century Fiction el 9 de mayo. Este disco marca una transición importante para la banda, que se despide de sus 20 años y abraza la madurez de los 30. Producido en varios estudios de renombre, incluyendo Real World Studios de Peter Gabriel, el álbum cuenta con colaboraciones de Royal Blood, Pete Hutchings y Catherine Marks.

El vocalista Matthew Thomson describe el álbum como una reflexión sobre las presiones y expectativas de la juventud, especialmente en la canción Pitch Black, que aborda las normas sociales sobre lo que significa ser un “hombre real”. La lista de canciones incluye títulos como Living A Lie, Night After Night y Love Is A Dog From Hell.

The Amazons, una banda británica de rock alternativo, se formó en 2014 y rápidamente se destacó por su sonido enérgico y sus letras profundas. Desde su álbum debut homónimo en 2017, han lanzado varios discos aclamados, incluyendo Future Dust (2019) y How Will I Know If Heaven Will Find Me? (2022). Su próximo álbum, 21st Century Fiction, promete ser un reflejo maduro de su evolución artística. Puedes escuchar sus discos en Spotify y conocer más sobre ellos en su perfil de artista en CrazyMinds.es.