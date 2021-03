The Anchoress y James Dean Bradfield comparten ‘The Exchange’, el nuevo video y sencillo de su próximo álbum

Parece que el hecho de compartir o colaborar está nuevamente marcando cierta tendencia en el mundo de la música, tal como ha ocurrido hace pocos días con el nuevo disco de Nick Cave y Warren Ellis, Carnage. Pues bien, ahora es el turno de The Anchoress (nombre artístico de la multi-instrumentista, compositora y autora de origen galés Catherine Anne Davies) y de James Dean Bradfield, líder éste último de Manic Street Preachers. Ambos acaban de lanzar un video colaborativo sobre el sencillo The Exchange, tema extraído de su próximo álbum, The Art Of Losing, que verá la luz el 12 de marzo del presente año. Este álbum sale como continuación de su Confessions of a Romance Novelist (Las Confesiones de un Novelista Romántico), publicado en 2016.

La canción The Exchange está compuesta y producida por Catherine Anne Davies en colaboración con Dave Eringa, productor de Manic Street Preachers, Wilko Johnson … El video es obra del joven cineasta JJ Eringa y en el tema participa Sterling Campell, baterista legendario del fallecido David Bowie. La pista cuenta la dura experiencia de una mujer que está atrapada en el “purgatorio” tratando de “purgar” su propio ciclo de tormentos. La propia Davies lo amplia con más detalle:

“Me encontré en medio de un dolor y tristeza tan profundos que tenía más material, emocionalmente hablando, de lo que cualquier persona podría aprovechar para toda una vida de composición. Necesitaba sacarlo. La canción fue escrita a dúo con James y explora la dinámica tóxica creada por aquellos que ven a las personas como marionetas y no como seres humanos. En ella se ve a una mujer obligada a tocar el piano como purga de sus temores y penas hasta que sus manos sangran, sólo para ser llevada de vuelta a la vida una y otra vez, hasta que se derrumba por el agotamiento”.

Recordemos que Catherine Anne Davies formó el proyecto The Anchoress en 2013. Su álbum debut fue The Anchoress Confessions of a Romance Novelist (2016), disco que fue coproducido por Paul Draper y lanzado a través del sello Kscope. El disco tuvo muy buena acogida siendo nombrado entre los mejores del año por The Guardian. Además, ganó los premios como Mejor Álbum Galés del Año en HMV, y el PROG Awards como Mejor Álbum Debutante. También fue nominado para el Welsh Music Prize.

Al margen de colaborar en múltiples ocasiones con Manic Street Preachers, Simple Minds y Paul Draper, Catherine Anne Davies ha colaborado con otros músicos y grupos como The Dark Flowers, Emma Lee Moss y la Orquesta Filarmónica de Londres. En 2019 publicó una serie de podcasts que agrupó bajo el nombre The Art of Losing (El Arte de Perder) donde abordaba las múltiples pérdidas y traumas a las que se enfrentó durante los últimos años, incluyendo la pérdida de su padre y varios abortos espontáneos. A finales de 2020, anunció su segundo álbum en solitario, The Art of Losing, que será lanzado a través del sello Kscope en marzo de 2021.

Para concluir cabe saber que Catherine Anne Davies es Doctora en literatura y teoría Queer por la University College of London y ha publicado un libro titulado Whitman’s Queer Children sobre poesía épica a través de Bloomsbury Publishing. Asimismo, ha escrito sobre el director de cine David Lynch parea NME y ha entrevistado a Tori Amos y a Manic Street Preachers para Drowned in Sound.

Sin duda, estamos ante una mujer con la cabeza muy bien puesta, una profunda sensibilidad y una habilidad compositiva extraordinaria. Merece la pena dejarse llevar por su sonido y letras. The Art Of Losing será pues un trabajo repleto de experiencias y emociones personales, donde la catarsis y un gran sentido de empoderamiento, marcarán un guión devastador, hermoso y duro a la vez. De momento, tres sencillos ya han abierto la puerta a este inmenso y profundo mundo del dolor humano: Show Your Face, The Exchange y The Art of Losing.