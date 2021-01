The Antlers anuncian su nuevo disco, “Green to Gold”

Sí, ya queda menos. Tras siete años de espera los neoyorquinos The Antlers anunciaron ayer los detalles del que será su sexto disco, Green to Gold, que saldrá a la luz el próximo 26 de marzo a través del sello ANTI- y que contará con un total de 10 canciones. Al mismo tiempo, el grupo también presentó el tercer adelanto de este trabajo Solstice, con un videoclip dirigido por Derrick Belcham y Emily Terndrup.

Solstice es una canción pausada, que destila esperanza y que muestra una evolución de The Antlers hacia un sonido más sosegado y madurado. “La mayoría de las canciones del nuevo álbum provienen de conversaciones con mis amigos y mi socio y en él puede verse un cambio de tono, que creo que es fruto de nuestro envejecimiento. No tiene sentido para mí intentar aprovechar la energía que teníamos hace diez o quince años, porque sigo creciendo como persona. Green to Gold trata precisamente sobre eso, sobre un cambio gradual, la lucha por aceptar el cambio en tus seres queridos”, explicó el líder de la banda, Peter Silberman. The Antlers ya había presentado anteriormente las canciones It Is What It Is y Wheels Roll Home.

THE ANTLERS – SOLSTICE