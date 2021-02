The Antlers publica “Just One Sec”, nuevo sencillo de su sexto álbum

La banda neoyorquina The Antlers sigue publicando adelantos de lo que será su esperado sexto álbum de estudio, Green to Gold.

En esta ocasión nos traen el sencillo Just One Sec. Una pista melancólica que viene acompañada de un video, donde podemos observar las vivencias de una pareja caminando por el bosque. El video fue dirigido por Derrick Belcham y Emily Terndrup, habituales colaboradores de la banda.

En su cuenta de Twitter (@theantlers), la banda explicó que la canción trata sobre el escapar de la reputación con alguien que has conocido desde hace mucho tiempo. “El sentimiento de Just One Sec es un experimento con el abandono temporal de la historia entre los dos, ofreciendo y recibiendo el perdón momentáneo”, escribió la banda.

A su vez, la banda ya ha lanzado Solstice, It What It Is y Wheels Roll Home, que se incluirán en el nuevo LP, próximo a estrenarse el 26 de marzo.

Te dejamos la lista de canciones y el link para que puedas preordenar este nuevo album.