The Antlers regresan con «Blight» y el poderoso sencillo «Carnage»

The Antlers, el proyecto liderado por Peter Silberman, han anunciado su nuevo álbum Blight, que llegará el 10 de octubre a través de Transgressive Records, marcando su primer trabajo en cuatro años desde Green to Gold (2021). Junto con la noticia, la banda compartió el sencillo Carnage, un tema que combina intensidad emocional y arreglos aventureros, acompañado de un video lírico creado por Ryan Hover. Silberman describe Carnage como una reflexión sobre la violencia no intencionada contra la naturaleza, causada por la conveniencia humana, con letras directas que abordan la devastación ambiental.

Grabado principalmente en el estudio casero de Silberman en el norte de Nueva York, cerca de un extenso campo de heno, Blight explora temas de desperdicio, polución y destrucción pasiva del medioambiente. El álbum, compuesto por nueve canciones, promete un viaje sonoro que transita desde baladas suaves hasta momentos de electrónica pulsante, con un enfoque más directo que en trabajos anteriores como Hospice. Michael Lerner aporta la batería, mientras Silberman se encarga de las voces, guitarra, piano, bajo y sintetizadores. La producción, a cargo de Silberman, se complementó con ingeniería adicional de Pete Caigan y mezcla de Nicholas Principe.

Blight estará disponible en vinilo azul océano, con una edición deluxe que incluye un LP extra, Uncover New Colors: Singles ‘22-’23. The Antlers tienen programado un concierto el 22 de octubre en Le Poisson Rouge, Nueva York. Los fans ya pueden reservar el álbum y escuchar Carnage en plataformas digitales.

Tracklist de The Antlers – Blight

01 Consider the Source

02 Pour

03 Carnage

04 Blight

05 Something in the Air

06 Deactivate

07 Calamity

08 A Great Flood

09 They Lost All of Us

The Antlers: una odisea de emociones y sonidos evocadores

The Antlers, proyecto liderado por Peter Silberman, surgieron en Brooklyn a mediados de los 2000, evolucionando desde los experimentos en solitario de Silberman hasta convertirse en una banda de indie rock con un enfoque introspectivo y atmosférico. Inicialmente un vehículo para las grabaciones caseras de Silberman, el grupo ganó reconocimiento con Hospice (2009), un álbum conceptual que explora el duelo y la enfermedad con una intensidad emocional cruda, mezclado con texturas de dream pop y post-rock. Este trabajo, considerado un hito del indie, marcó su ascenso, consolidándolos como una banda capaz de transformar el dolor en belleza sonora. Con Michael Lerner en la batería y aportes de Darby Cicci en sus primeras etapas, The Antlers crearon un sonido distintivo que combina letras poéticas con arreglos expansivos, ganándose elogios por su autenticidad y profundidad.

A lo largo de su carrera, The Antlers han lanzado seis álbumes de estudio, cada uno mostrando una evolución en su sonido. Tras Hospice, Burst Apart (2011) abrazó un enfoque más melódico y accesible, mientras que Familiars (2014) se sumergió en atmósferas jazzy y cinematográficas. Green to Gold (2021) marcó un giro hacia la simplicidad, con baladas suaves inspiradas en la naturaleza, reflejando la mudanza de Silberman al norte de Nueva York. Además, han publicado EPs como Undersea (2012) y sencillos que exploran desde la electrónica hasta el folk. Su próximo álbum, Blight (2025), promete continuar su tradición de abordar temas complejos como la devastación ambiental con una mezcla de intensidad y sutileza.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.