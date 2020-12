The Avalanches estrenan su nuevo disco y un videoclip para “The Divine Chord”

Llega un nuevo viernes plagado de novedades, entre las que destaca, por ejemplo, el disco publicado por The Avalanches bajo el título We Will Always Love You.

Para celebrar el lanzamiento (al final de la noticia podéis escuchar el álbum al completo), han estrenado un nuevo videoclip, concretamente para el single The Divine Chord, en el que cuentan con la colaboración de MGMT y Johnny Marr.

La historia del videoclip gira alrededor del espacio y los planetas, mientras que también presenta a un niño pequeño acampando y vagando en un bosque.

THE AVALANCHES – THE DIVINE CHORD

El nuevo disco, tercero en la carrera de los australianos, cuenta con una impresionante nómina de colaboradores a lo largo de sus 25 canciones: los ya nombrados Marr y MGMT se suman a Denzel Curry, Rivers Cuomo, Sampa The Great, Jamie xx, Neneh Cherry, Karen O o Blood Orange.

Escucha este We Will Always Love You a continuación:

THE AVALANCHES – WE WILL ALWAYS LOVE YOU