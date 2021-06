The Beach Boys lanza una Edición Super DeLuxe de “Sunflower & Surf’s Up Sessions”

Las rarezas están en boga, sobre todo cuando se trata de bandas históricas que llevan años dentro del mainstream musical y siguen deleitando con su sonido, aunque se provenga de tiempos pasados. Son formaciones legendarias que, por sus años, trascendencia y época siempre rescatan cosas que permanecían en la nevera del tiempo. Son muchas experiencias acumuladas que, sin duda, es bueno recordar desde la distancia del tiempo a fin de que no se olviden ante la avalancha de novedades. La buena musica es atemporal.

Big Sur es una de esas 108 rarezas inéditas dentro de esa especial edición de lujo llamada Feel Flows – The Sunflower & Surf’s Up Sessions 1969-1971, una colección impresionante que saldrá este próximo 30 de julio a través de Capitol / UMe. Los responsables de tal maravilla son nada más y nada menos que los legendarios The Beach Boys.

El conjunto constará de cinco CD`s en una caja lujosa que presentará las versiones remasterizadas de los álbumes citados junto con 108 tracks inéditos, incluyendo grabaciones en vivo, promociones de radio, versiones y mezclas alternativas, pistas de acompañamiento aisladas y versiones a capella, formando un global de 135 pistas.

La caja viene acompañada de un libro de 48 páginas, con notas de Howie Edelson junto con fotos, letras y otras rarezas de la época. El box también alberga entrevistas de archivo con Al Jardine, Brian Wilson, Bruce Johnston, Carl Wilson (miembro fallecido), Dennis Wilson (miembro fallecido), y Mike Love, entre otros.

Asimismo, la caja también lanzará en versiones abreviadas, incluyendo un juego de cuatro LP en vinilo negro, y un vinilo de edición limitada en color azul y dorado translúcidos. También estará disponible en vinilo negro de dos LP y en ediciones de dos CD.

The Beach Boys es una banda de rock formada durante 1961 en la ciudad estadounidense de Hawthorne (California), año en que publicaron su primer sencillo Surfin, tema icono de la banda. Distinguidos por sus armonías vocales, The Beach Boys son uno de los grupos más influyentes de la era del Rock And Roll. El grupo, dirigido por su principal compositor y productor Brian Wilson, fue pionero en nuevos enfoques de la producción de música popular, combinando el jazz y el rock and roll de los años 50.

Sus discos iniciales reflejaban la cultura juvenil del sur de California: surf, coches y romances, llegando a crear un estilo propio que fue conocido como música surf, surf pop o surf rock ¿Y eso?

En aquellos tiempos el surf era la última moda en la California de los 60, siendo el propio Dennis Wilson un surfista apasionado. Gracias a The Beach Boys y otras bandas parecidas, este estilo de vida y sonido se convirtió en una referencia dentro de los ambientes surferos ¿Por qué?

El surf como género tenía claras connotaciones medulares que hacían referencia al sol y a la arena, a las tablas de surf, a las carreras de bólidos trucados, a las fiestas playeras y al sexo, ingredientes clave que los jóvenes abrazaron como forma de divertirse, moda e identificación. La musica resultante sirvió de fondo sonoro para las películas playeras de la época, así como de documentales como The Longest Wave o Crystal Voyager, que celebraban el surf y el estilo como una forma de vida. Éxitos como Get Around, Surfin’ USA, All Summer Long, Barbara Ann, Fun, Fun, Fun, Don’t Worry Baby, etc., fueron éxitos en su tiempo y actualmente siguen siendo muy populares en las fiestas juveniles.

Pero no solo los chicos de la playa marcaron tendencia, otras muchas bandas de la época y posteriores siguieron los pasos de los The Beach Boys e incluso compitieron con ellos: The Tornadoes, The Surfaris, Allah Las, The Centurians, The Lively Ones y muchos más.

Dentro de esta vorágine de moda, se dice que Dick Dale and his Del-tones fueron los verdaderos pioneros de la música de surf, llegando a firmar grandes éxitos los 60. Entre sus temas más famosos podemos encontrar Miserlou, tema que fue lanzado a la fama mundial tras formar parte de la banda sonora que Quentin Tarantino eligió para la película Pulp Fiction.

A partir de 1964, The Beach Boys fue abandonando gran parte de esta estética, en especial la del surf, a fin de adentrarse en composiciones más personales y orquestales. Su tema Good Vibrations (1966) fue el exitazo de este cambio.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por continuar sus producciones musicales, The Beach Boys (con diferentes miembros en su formación a lo largo de su historia) nunca llegaron a recuperar la popularidad que tuvieron a mediados de los años 1960, llegando a competir con The Beatles, tanto en términos de atractivo comercial como de crítica. De ahí que fueran denominados como los Beatles estadounidenses, y frecuentemente citados como el mejor grupo musical de los Estados Unidos.

Como conclusión cabe decir que, el canal de televisión especializado en música VH1 los clasificó (2010) en el número 15 en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos,​ y en 2011, la revista Rolling Stone los catalogó en el número 12 en el listado de sus 100 artistas más grandes. El portal web musical Allmusic llegó a publicar que frecuentemente se olvida lo que hicieron The Beach Boys por la música. La capacidad infalible de la banda para navegar por el éxito y el desarrollo artístico hizo de ella el primer y el mejor conjunto de rock de los Estados Unidos.​

Tracklist

The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969-1971

Disc One: Sunflower – Original Album

Sunflower Promo 1" (previously unreleased)

Sunflower – Live



Sunflower – Bonus Tracks

Disc Two: Surf's Up – Original Album

Surf's Up Promo" (previously unreleased)

Surf’s Up – Live

Surf’s Up – Bonus Tracks

Disc Three: Sunflower Sessions

Previously unreleased

1969-1970 A Cappella

Disc Four: Surf’s Up Sessions

Previously unreleased

Surf’s Up – A Cappella

Bonus Tracks

Disc Five: Bonus Disc

