The Beach Boys reabren su capítulo más excéntrico con la publicación oficial de «Adult/Child»

La historia de The Beach Boys está llena de giros inesperados, pero pocos tan llamativos como la resurrección oficial de Adult/Child, el álbum experimental que la banda grabó en 1977 y que, durante casi medio siglo, permaneció encerrado en el cajón de los “proyectos malditos”. Según informó NME, el disco —concebido como continuación directa de The Beach Boys Love You— nunca vio la luz porque ni la discográfica ni parte del propio grupo confiaban en su dirección artística, mucho más arriesgada y personal que la imagen pública del conjunto. Ahora, por fin, formará parte del boxset We Gotta Groove: The Brother Studio Years, una colección de tres CDs y tres LPs que recupera grabaciones inéditas, mezclas alternativas y una versión remasterizada del álbum de 1977.

La publicación de Adult/Child no solo satisface una demanda histórica entre los seguidores más devotos, sino que también permite contextualizar una etapa especialmente fértil para Brian Wilson, quien había regresado al grupo en 1976 tras años de ausencia. Medios como Variety y Rolling Stone han subrayado que este periodo marcó el último gran impulso creativo del músico antes de volver a retirarse, dejando tras de sí canciones que oscilan entre la vulnerabilidad emocional y la experimentación sonora más radical. El álbum destaca por su estética de big band, sus arreglos orquestales a cargo de Dick Reynolds —colaborador habitual de Frank Sinatra— y unas letras que alternan confesiones íntimas con observaciones cotidianas sobre salud, dieta o rutinas domésticas, un reflejo directo del estado mental de Wilson en aquel momento.

El boxset, co-producido por James Sáez y el historiador Howie Edelson, incluye 35 canciones inéditas y 22 mezclas nuevas, además de abundante material de las sesiones de 15 Big Ones y Love You. Para los fans, este lanzamiento no es solo una recuperación histórica: es una oportunidad de escuchar por primera vez un álbum que, durante décadas, circuló únicamente en forma de bootleg y que muchos consideraban una pieza clave para comprender la evolución creativa del grupo. Con la muerte de Brian Wilson en 2025, la publicación adquiere un peso emocional adicional, funcionando como un homenaje a su legado y como una ventana a una etapa tan frágil como brillante.

The Beach Boys: De los himnos playeros a la experimentación sin límites

La trayectoria de The Beach Boys es una de las más influyentes y complejas de la música popular. Formados a comienzos de los años 60 por Brian Wilson, Dennis Wilson, Carl Wilson, Mike Love y Al Jardine, el grupo se convirtió rápidamente en la banda sonora de la cultura juvenil californiana gracias a canciones como Surfin’ USA, I Get Around o California Girls. Su dominio de las armonías vocales y su habilidad para capturar la energía del surf-pop los situaron en la cima de las listas, pero su ambición artística pronto los llevó mucho más lejos. En 1966, Brian Wilson lideró la creación de Pet Sounds, un álbum que redefinió la producción musical y que influyó directamente en artistas tan diversos como The Beatles, Fleet Foxes o Animal Collective. Su búsqueda de perfección continuó con el proyecto Smile, cuya cancelación marcó uno de los episodios más turbulentos de la banda.

A lo largo de los años 70, pese a los problemas personales y las tensiones internas, el grupo siguió publicando discos que hoy se consideran esenciales. Sunflower, Surf’s Up y Holland demostraron que los Beach Boys eran capaces de reinventarse sin perder su esencia melódica. La etapa que ahora recupera We Gotta Groove: The Brother Studio Years representa el último gran destello creativo de Brian Wilson dentro del grupo, un periodo breve pero intenso en el que su visión volvió a guiar el rumbo musical de la banda. La recuperación de Adult/Child añade una pieza más al rompecabezas, revelando una faceta íntima, excéntrica y profundamente humana del músico.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.