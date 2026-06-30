The Big Moon han roto el silencio. La banda de indie rock londinense ha anunciado Forever, su cuarto álbum de estudio, que llegará el 30 de octubre a través de Fiction Records. El anuncio viene acompañado del estreno de su primer adelanto, el single «Gravity», junto a su videoclip oficial.

Una mirada distinta a lo que viene después

Forever llega cuatro años después de Here Is Everything (2022), el disco que la cantante Juliette Jackson escribió procesando la maternidad reciente y la pandemia. Esta vez el punto de partida es otro: el álbum explora qué ocurre después de los grandes hitos vitales, una reflexión que se tiñe de un encuentro mucho más directo con la mortalidad después de que Jackson fuera diagnosticada en 2024 de un colesteatoma, un quiste benigno en el oído que requirió cirugía y le provocó una pérdida auditiva permanente en un oído.

«Fue prácticamente existencial, porque escribir canciones es mi trabajo y mi identidad», explica Jackson sobre aquel proceso. Bloqueada inicialmente, encontró el camino de vuelta cambiando de perspectiva: decidió escribir canciones pensando en un tiempo imaginario, uno o dos años más adelante, una vez superado lo peor.

El resultado se grabó en tan solo tres semanas en los Bam Bam Studios de Norfolk, con Sam Cohen (colaborador habitual de Kevin Morby) como coproductor junto a la propia banda. La bajista Celia Archer (también conocida por su paso por Gently Tender junto a Chilli Jesson) resume así el tono del disco: «No son canciones triviales ni lírica, ni temática, ni musicalmente, pero Jules nos ha demostrado que se puede enfrentar todo esto y elegir tener esperanza y sacar fuerza de ello. Esperamos que otras personas puedan aplicárselo a sus propias vidas».

«Gravity», el abrazo que no quiere soltar

El single que abre la era de Forever nace de una escena muy concreta: cada vez que Jackson recogía a su hijo de la guardería, el niño corría a darle el abrazo más grande del mundo. «Sabía que no iba a durar para siempre, así que saboreé cada uno de esos momentos, y esta canción terminó siendo una forma de conmemorar esa sensación», cuenta la cantante. «Habla de un amor del que nunca te separas realmente, solo se estira como una goma elástica, lista para volver a juntarse».

Tracklist de «Forever»

«Gravity» «Three Things» «Fun» «F.O.R.E.V.E.R» «Sounds» «You Remind Me That I’m Dying (and that it’s good to be alive)» «Speed Bump» «Can I Get A Reading Please» «I See You, Honey»

Gira británica y verano de festivales

Junto al disco, The Big Moon han confirmado una gira de ocho fechas por Reino Unido durante noviembre, que arrancará en Birmingham el 18 de noviembre y pasará por Edimburgo, Glasgow, Bristol, Brighton, Manchester y Leeds antes de cerrar el 27 de noviembre en el O2 Academy Brixton de Londres, la actuación más grande de su carrera hasta la fecha. La venta general de entradas se abre el próximo 3 de julio, aunque ya hay acceso anticipado a través del pre-order del álbum.

Antes de eso, la banda pasará el verano calentando motores sobre los escenarios como teloneros de Alanis Morissette, Self Esteem y Public Service Broadcasting, una agenda que promete dejar el directo afilado de cara a su propia gira de cabecera.

▶ «Forever» — The Big Moon | 30 de octubre de 2026 | Fiction Records

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