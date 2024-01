The Black Crowes anuncian su primer disco de material inédito en 15 años: «Happiness Bastards»

The Black Crowes han roto su largo silencio discográfico con el anuncio de su décimo álbum de estudio, Happiness Bastards, que saldrá a la venta el próximo 15 de marzo. Se trata del primer trabajo de la banda de rock sureño con canciones originales desde Before The Frost… Until The Freeze, publicado en 2009. Junto al anuncio del disco, los Black Crowes han estrenado el primer sencillo, Wanting And Waiting, una canción de rock clásico con un estribillo pegadizo y un solo de guitarra electrizante.

El grupo formado por los hermanos Chris y Rich Robinson ha compartido en Instagram un vídeo en el que se ve a un hombre pegando carteles con la portada del disco sobre una pared llena de sus antiguos discos. “Dejando la mierda en el pasado… 15 años desde nuestro último álbum de música nueva, presentamos Happiness Bastards”, dice el texto que acompaña al vídeo.

En un comunicado de prensa, los hermanos han explicado el significado del título del álbum: “Los hermanos Robinson se han apropiado de este año trascendental. Aunque han tenido sus diferencias a lo largo de los años, ahora son dos bastardos felices, con un álbum triunfal para demostrarlo”.

“Happiness Bastards es nuestra carta de amor al rock n’ roll”, ha añadido Chris Robinson. “Rich y yo siempre estamos escribiendo y creando música; eso nunca ha parado para nosotros, y siempre es donde encontramos la armonía juntos. Este disco representa eso”.

Rich Robinson también ha revelado que la banda ha trabajado con Jay Joyce, productor de artistas como Carrie Underwood, Orville Peck, Eric Church o FIDLAR: “Nuestra experiencia de años escribiendo y haciendo música y girando por el mundo está representada en este disco, y fuimos brillantemente guiados por uno de los mejores productores del negocio, Jay Joyce. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos hecho”.

¿Qué te parece este gran retorno?