The Black Crowes presentan «A Pound of Feathers», un disco directo y sin nostalgia

Los Black Crowes arrancan 2026 con un golpe sobre la mesa: el anuncio de A Pound of Feathers, su nuevo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 13 de marzo a través de Silver Arrow Records. La banda, nominada al Rock & Roll Hall of Fame en 2025, presenta este trabajo como su proyecto más ambicioso en décadas, un disco que, según ellos mismos, captura la energía renovada que arrastraban desde Happiness Bastards, su álbum de 2024 nominado a los Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock.

El disco ha sido producido por Jay Joyce, responsable también de su anterior trabajo, y fue grabado en Nashville en un proceso sorprendentemente rápido: apenas ocho o diez días en el estudio. Según Chris Robinson, la banda llegó con una inspiración muy clara: “experimentamos más, escribimos por instinto y según lo que sentíamos en el momento”. Su hermano Rich Robinson coincide y asegura que el álbum supuso una transformación interna, un regreso a las raíces que reavivó la chispa creativa entre ambos.

Como adelanto, los Crowes han publicado dos nuevos singles: Profane Prophecy, un tema directo que marca el tono del álbum, y Pharmacy Chronicles, una pieza más lenta y reflexiva que aborda la relación con los propios vicios desde un punto de vista crudo y honesto. Ambos temas muestran la dualidad que articula el disco: la ligereza de una pluma frente al peso de una verdad incómoda, un contraste que da sentido al título y a las once canciones que lo componen.

A Pound of Feathers promete ser un trabajo que combina el espíritu clásico de la banda —ese rock sucio, bluesy y lleno de alma— con una producción más afilada y contemporánea. A juzgar por los adelantos, los Black Crowes no están interesados en la nostalgia: quieren demostrar que siguen siendo una fuerza viva, urgente y necesaria dentro del rock estadounidense.

Un recorrido por la vida musical de The Black Crowes: reinvención y rock sin filtros

Fundada por los hermanos Chris y Rich Robinson, The Black Crowes irrumpió en 1990 con Shake Your Money Maker, un debut que no solo alcanzó el estatus de 5x Platino, sino que también dejó clásicos instantáneos como She Talks to Angels, Hard to Handle o Twice As Hard. Su mezcla de rock sureño, blues y soul los convirtió rápidamente en una anomalía dentro de la escena de la época, dominada por el hard rock tardío y el inminente auge del grunge. Lejos de acomodarse, la banda continuó su ascenso con The Southern Harmony and Musical Companion, un álbum que debutó en el número 1 del Billboard 200 y consolidó su reputación como una de las formaciones más sólidas y carismáticas del rock estadounidense.

A lo largo de los años, los Crowes han demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder su esencia. Discos como Amorica, Warpaint o Before the Frost… Until the Freeze ampliaron su paleta sonora y mostraron una banda dispuesta a explorar nuevos territorios sin renunciar a su identidad. Su colaboración con Jimmy Page, inmortalizada en el álbum en directo Live at the Greek, añadió un capítulo legendario a su historia y los situó en un lugar privilegiado dentro del imaginario rockero. Tras varios parones, cambios de formación y reconciliaciones, los hermanos Robinson regresaron con fuerza en 2024 con Happiness Bastards, un disco que no solo recibió elogios de la crítica, sino que también les valió una nominación a los Grammy y reavivó el interés de una nueva generación de oyentes.

Ahora, con A Pound of Feathers, los Black Crowes parecen decididos a escribir un nuevo capítulo en su trayectoria. El álbum, compuesto íntegramente por los hermanos y grabado en un tiempo récord, refleja una banda en plena forma creativa, consciente de su legado pero sin miedo a seguir evolucionando. Si algo ha definido su carrera, es precisamente esa mezcla de tradición y riesgo, de raíces profundas y alas abiertas. Y todo apunta a que este nuevo trabajo seguirá alimentando esa leyenda.

Tracklist de The Black Crowes – A Pound of Feathers

Profane Prophecy Cruel Streak Pharmacy Chronicles Do The Parasite! High And Lonesome Queen of the B-Sides It’s Like That Blood Red Regrets You Call This A Good Time Eros Blues Doomsday Doggerel

