The Black Keys anuncian “Delta Kream”, disco de versiones country

The Black Keys habían avisado hace unos días, pero, no sabíamos de que se podría tratar. No teníamos ni idea de que se encontraban en el estudio y por una razón muy especial. Tras la reedición de Brothers, no sabíamos en qué andaban, ya que también tienen sus carreras en solitario.

Y es que Dan y Patrick, aunque siempre algo mal avenidos, son un dúo perfecto. Con nueve discos a sus espaldas, son y serán una de las bandas que lideran cualquier ranking en términos de clase y elegancia. Por ello, quieren rendir un ferviente homenaje a sus raíces musicales con este Delta Kream.

Según reza su comunicado, este trabajo saldrá tanto en digital como en formato físico el próximo 14 de mayo, vía Nonesuch Records, dónde se puede comprar ya.

Tracklist de “Delta Kream”, de The Black Keys

Entre los detalles que han desvelado, tenemos ya la lista de canciones que componen este nuevo disco, basada en el Mississippi Hill Country Blue. Entre los nombres, se encuentran los más representativos de este movimiento:

1. Crawling Kingsnake (John Lee Hooker / Bernard Besman)

2. Louise (Fred McDowell)

3. Poor Boy a Long Way From Home (Robert Lee Burnside)

4. Stay All Night (David Kimbrough, Jr.)

5. Going Down South (Robert Lee Burnside)

6. Coal Black Mattie (Ranie Burnette)

7. Do the Romp (David Kimbrough, Jr.)

8. Sad Days, Lonely Nights (David Kimbrough, Jr.)

9. Walk with Me (David Kimbrough, Jr.)

10. Mellow Peaches (Joseph Lee Williams)

11. Come on and Go with Me (David Kimbrough, Jr.)

Aquí ya podemos escuchar uno de los temas, en concreto, Crawling Kingsnake:

Esperamos con ganas su vuelta, ya que desafortunadamente, la pandemia paró sus planes de gira mundial, prevista para 2020 y que se ha quedado relegada a nada.