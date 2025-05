The Black Keys florecen con “No Rain, No Flowers” y su vibrante single homónimo

The Black Keys, el dúo de rock formado por Dan Auerbach y Patrick Carney, está de regreso con No Rain, No Flowers, su decimotercer álbum de estudio, lanzado el 16 de mayo de 2025 a través de Warner Records. Este nuevo trabajo, que sigue a Ohio Players (2024), ha sido descrito como su proyecto más personal y audaz hasta la fecha, combinando su característico sonido crudo con una producción fresca y colaboraciones estelares. Acompañando el lanzamiento, la banda ha presentado la canción titular, No Rain, No Flowers, como el tercer single, un tema que encapsula la energía y la introspección del álbum.

Un álbum personal y aventurero

No Rain, No Flowers representa un paso adelante en la evolución de The Black Keys, con un enfoque que equilibra su esencia garage-rock con una producción más pulida. Grabado con colaboradores como Scott Storch, el álbum explora temas personales y una sonoridad que busca conectar con las raíces de su forma de componer las canciones, según declaraciones de la banda a Classic Rock Magazine. Mondo Sonoro y Rock FM destacan que el disco es una continuación natural de Ohio Players, pero con un espíritu más atrevido, integrando elementos de blues, rock y toques modernos que reflejan la madurez del dúo. Disponible en formatos digitales y físicos, incluyendo un vinilo de siete pulgadas con No Rain, No Flowers como cara A, el álbum ha sido elogiado por su capacidad para sonar “extremadamente fresco” mientras mantiene la esencia de The Black Keys.

No Rain, No Flowers: un single que define el disco

El single homónimo, No Rain, No Flowers, es una explosión de energía que combina riffs potentes con una producción vibrante. Diversos medios han destacado su impacto inmediato, describiéndolo como un himno que captura la dualidad de lucha y crecimiento implícita en el título del álbum. El tema sigue a los adelantos previos, The Night Before y Babygirl, que ya habían generado expectativa por su mezcla de crudeza y melodía, y ha sido alabado por su “vibraciones veraniegas” y su potencia en directo.

Para promocionar No Rain, No Flowers, The Black Keys han anunciado una gira norteamericana que comienza el 23 de mayo de 2025 en Durant, Oklahoma, con paradas en ciudades como Boise, Austin y Atlantic City. Esta gira llega tras la cancelación de su International Players Tour en 2024, lo que ha generado aún más expectación entre los seguidores. La colaboración con Warner Records, su nuevo sello tras años con Nonesuch, marca un hito en esta etapa, consolidando su transición hacia un sonido más ambicioso.

No Rain, No Flowers posiciona a The Black Keys como una banda que sigue desafiando expectativas, entregando un trabajo que es tanto un homenaje a sus raíces como una exploración de nuevos horizontes.

The Black Keys: un legado de rock crudo y reinvención

Formados en 2001 en Akron, Ohio, The Black Keys —Dan Auerbach (voz y guitarra) y Patrick Carney (batería)— se han consolidado como una de las bandas más influyentes del rock moderno. Su carrera, marcada por un sonido que fusiona blues, garage y rock, comenzó con The Big Come Up (2002), un debut crudo que les valió reconocimiento en la escena underground. Le siguieron Thickfreakness (2003) y Rubber Factory (2004), que consolidaron su estilo visceral y minimalista.

El salto al mainstream llegó con Attack & Release (2008), producido por Danger Mouse, y Brothers (2010), que con éxitos como Tighten Up y Howlin’ for You les otorgó un Grammy. El Camino (2011) marcó un pico comercial, con Lonely Boy convirtiéndose en un himno global y ganando tres Grammy más. Álbumes posteriores como Turn Blue (2014), Let’s Rock (2019) y Delta Kream (2021) exploraron desde psicodelia hasta homenajes al blues del Delta, mostrando su versatilidad.

En 2024, Ohio Players reflejó su capacidad para reinventarse, integrando colaboraciones con artistas como Beck y Noel Gallagher. Con No Rain, No Flowers (2025), su decimotercer álbum, The Black Keys continúan expandiendo su sonido, trabajando con productores como Scott Storch y manteniendo su esencia cruda. Con más de 20 años de carrera, múltiples premios y una gira mundial en marcha, el dúo sigue siendo un referente del rock, demostrando que su creatividad no tiene límites.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.