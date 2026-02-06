The Black Keys regresan con “Peaches!” y un grito de desahogo en “You Got To Lose”

El dúo formado por Dan Auerbach y Patrick Carney vuelve a primera línea con Peaches!, un álbum que promete ser el más crudo y visceral de su carrera. El anuncio llega acompañado de “You Got To Lose”, un single que funciona como catarsis pura: guitarras que rugen, un ritmo que avanza sin mirar atrás y una interpretación que deja claro que esta vez no hay filtros ni pulidos innecesarios. La canción, presentada como adelanto del disco que verá la luz el 1 de mayo de 2026, nace en un contexto emocional especialmente duro para Auerbach, que compuso y grabó mientras cuidaba a su padre, enfermo de cáncer y recientemente fallecido.

Según explicó el propio músico, “no estábamos haciendo un disco; solo estábamos tocando para sobrevivir al momento”. Esa urgencia emocional se traduce en un sonido más directo, grabado prácticamente en vivo y con mínimos overdubs. La intención, según han confirmado en entrevistas recientes, era capturar la electricidad del instante, sin preocuparse por la perfección técnica. El resultado es un trabajo que, a juzgar por el single y por la descripción del propio grupo, se acerca más que nunca al espíritu primitivo del blues rock que los vio nacer.

La publicación de Peaches! vendrá acompañada de una gira internacional que pasará por Norteamérica y Europa, con dos fechas muy esperadas en Londres: el 31 de agosto en el Eventim Apollo y el 1 de septiembre en el O2 Academy Brixton. La banda también formará parte de festivales como Rock en Seine y Victorious Festival, reforzando la sensación de que este regreso no es solo un lanzamiento más, sino un nuevo capítulo para The Black Keys.

The Black Keys: dos décadas de evolución sin perder el pulso

The Black Keys ha protagonizado una de las carreras más consistentes del rock alternativo de las últimas dos décadas. Formados en Akron (Ohio) a comienzos de los 2000, Auerbach y Carney construyeron su identidad a base de guitarras saturadas, producción austera y un enfoque casi artesanal que los situó rápidamente en el mapa del blues rock contemporáneo. Sus primeros trabajos, como The Big Come Up (2002) y Thickfreakness (2003), los consolidaron como una banda de culto, mientras que Rubber Factory (2004) amplió su alcance sin sacrificar su crudeza característica.

El salto definitivo llegó con Brothers (2010), un álbum que no solo les dio reconocimiento global, sino también varios premios Grammy. Canciones como “Tighten Up” o “Howlin’ for You” se convirtieron en himnos de una generación que buscaba guitarras en un panorama dominado por el pop electrónico. Su siguiente trabajo, El Camino (2011), reforzó ese éxito con singles como “Lonely Boy”, que los catapultó a la categoría de cabezas de cartel en festivales de todo el mundo. A partir de ahí, discos como Turn Blue (2014), Let’s Rock (2019) o Dropout Boogie (2022) demostraron que el dúo sabía evolucionar sin perder su esencia, alternando entre la experimentación psicodélica, el rock directo y el homenaje al blues más clásico.

Con Peaches!, The Black Keys parecen cerrar un círculo emocional y artístico. El enfoque casi terapéutico del álbum, grabado en un momento de vulnerabilidad extrema, recuerda a la espontaneidad de sus primeros años, pero con la madurez de dos músicos que han aprendido a sobrevivir a la presión, a las giras interminables y a las expectativas externas. Si algo ha definido su trayectoria es la capacidad de reinventarse sin romper el vínculo con sus raíces, y este nuevo trabajo apunta a ser una reafirmación de esa identidad: un regreso a lo esencial, pero con la fuerza de quienes ya no tienen nada que demostrar.

