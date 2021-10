The Boo Radleys vuelven con nuevo disco tras 23 años y ya tienen single de adelanto

Artista

The Boo Radleys

¿Por qué es noticia?

The Boo Radleys acaban de anunciar su nuevo disco Keep On With Falling, que se publicará el 11 de marzo de 2022 a través de su propio sello, Boostr.

Sobre el disco

Se trata tanto de su primer trabajo desde 1998 como el primero sin su compositor y guitarrista principal Martin Carr.

Con este anuncio, la banda pone fin a los rumores sobre un posible retorno que empezó a hacerse realidad cuando publicaron a principios de este año el single A Full Syringe and Memories of You, que también aparecerá en el álbum.

Sobre la canción y el vídeo

Por el momento, ya podemos escuchar un nuevo adelanto, I’ve Had Enough, I’m Out, canción que Simon “Sice” Rowbottom define como «armoniosa y melódica, como siempre han sido los Boo Radley, y se remonta a nuestras profundas influencias alternativas de los 80».

The Boo Radleys – I’ve Had Enough, I’m Out’

Tracklist del disco

01 I’ve Had Enough I’m Out (Album Version)

02 Keep On With Falling

03 All Along

04 I Say a Lot of Things

05 Tonight

06 A Full Syringe and Memories of You (Album Version)

07 Call Your Name

08 Here She Comes Again

09 You and Me

10 I Can’t Be What You Want Me to Be

11 Alone Together

