The Bronx estrena el vídeo oficial para “Curb Feelers”

Se trata del nuevo single y adelanto de su trabajo Bronx VI (2021), que la banda de punk rock y hardcore punk californiana publicará el próximo 27 de agosto a través del sello Cooking Vinyl. Además, ya está disponible para que sus seguidores puedan reservarlo.

Curb Feelers (2021) es el primer sencillo que el grupo ha adelantado de Bronx VI (2021). La banda ha publicado también el vídeo de esta canción, dirigido por Estevan Oriol. En él, The Bronx actúa en un garaje de motocicletas.

Matt Caughthran, el vocalista principal, cuenta de la canción: “Cada disco de The Bronx tiene una pista fundamental, un ancla sonora que marca el tono de todo el álbum. Curb Feelers es la roca contra la que se rompe el resto del disco”.

Hablamos de una banda que nació en Los Ángeles en el año 2002. Fue fundada por Matt Caughthran (voz), Joby J. Ford (guitarra y coros), Jorma Vik (batería) y James Tweedy (bajo), sustituido por Brad Magers en 2007, y a los que se unió Ken Horne (guitarra y coros) en 2006.

The Bronx cuenta con una amplia y variada discografía. Uno de los trabajos que más escuchas ha conseguido es Bronx III (2008). Su nuevo álbum, Bronx VI (2021), incluirá los singles que ya hemos ido conociendo en los últimos meses: White Shadow (2021), SuperBloom (2021) y Watering The Well (2021).

Disfrutemos del adelanto de The Bronx con este Curb Feelers: