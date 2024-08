The Cat Empire regresa con nuevo disco y videoclip

The Cat Empire, la icónica banda australiana, ha anunciado el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Bird in Paradise, programado para el 7 de marzo de 2025. Este nuevo trabajo promete una fusión única de influencias australianas, flamencas y afrocubanas, creando un sonido inimitable que solo The Cat Empire puede ofrecer. El álbum incluirá el sencillo La Gracia, lanzado este verano, y su nuevo single Blood on the Stage, que ya está disponible junto con su videoclip.

El líder de la banda, Felix Riebl, describe Bird in Paradise como un proyecto que combina la energía del flamenco contemporáneo y la música cubana con la dureza del rock australiano y la influencia del jazz. El nuevo sencillo, Blood on the Stage, captura la esencia de sus vibrantes actuaciones en vivo, transformándose en un himno irresistible para las pistas de baile.

El videoclip de Blood on the Stage fue filmado en Londres durante los conciertos de la banda en el Electric Ballroom de Camden y en su autobús de gira. La idea detrás del video es llevar a los espectadores en un viaje desde el autobús hasta el escenario y el backstage, mostrando la dedicación de la banda a darlo todo en cada actuación.

Después de una exitosa gira por el Reino Unido, Europa y América del Norte, The Cat Empire regresará a Australia para una serie de conciertos con orquestas sinfónicas, incluyendo presentaciones en Sydney, Brisbane, Adelaide y Hobart. Todos los espectáculos en Sydney y Brisbane ya están agotados, y la banda también se presentará en el NFL KickOff Festival en Bondi Pavilion el 7 de septiembre.

Tracklist de The Cat Empire – Bird In Paradise