The Charlatans anuncian boxset recopilatorio por su 30° aniversario

The Charlatans cumplen 30 años y están dispuestos a celebrarlo por todo lo alto con un boxset recopilatorio y una nueva gira. Como los conciertos serán en Reino Unido e Irlanda y, con la situación actual, nos pillan bastante lejos, nos centraremos en esta colección.

Se va a titular hacer A Head Full Of Ideas e incluirá cinco vinilos de color azul que reunirán actuaciones míticas en directo de la banda, demos inéditas, rarezas, remezclas realizadas por colaboradores amigos de la banda como The Chemical Brothers, Norman Cook o Fatboy Slim y Sleaford Mods, entre otros, así como un single exclusivo de siete pulgadas con demos de Indian Rope / The Only One I Know, un póster de gira firmado de principios de la década de 1990 y un cuaderno con fotografías nunca antes vistas.

Habrá que esperar hasta el 15 de octubre para disfrutarlo, pero desde luego, este boxset hará muy felices a fans y coleccionistas de la veterana banda británica.