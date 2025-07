The Charlatans celebran su regreso con el eufórico sencillo «We Are Love» y su primer álbum en ocho años

La legendaria banda de Madchester The Charlatans, liderada por Tim Burgess, ha anunciado su decimocuarto álbum de estudio, We Are Love, que se lanzará el 31 de octubre de 2025 a través de BMG. El anuncio, realizado el 14 de julio de 2025, coincide con el estreno del sencillo principal homónimo, We Are Love, descrito por Burgess en NME como “un paseo en un descapotable durante los créditos de tu película favorita, conduciendo por la costa hacia un lugar increíble”. Este tema, con su energía urgente, baterías propulsoras y riffs de guitarra grandiosos, debutó en directoen el Castlefield Bowl de Manchester, generando una respuesta entusiasta. Producido por Dev Hynes (Blood Orange), Fred Macpherson (Spector) y Stephen Street (The Smiths, Blur), el álbum de 11 pistas fue grabado en los icónicos Rockfield Studios en Gales y el estudio Big Mushroom de la banda en Cheshire, marcando su regreso a Rockfield desde la trágica pérdida de su tecladista Rob Collins en 1996 durante las sesiones de Tellin’ Stories.

Burgess destacó la influencia de la hauntología y la psicogeografía, conceptos que inspiraron el álbum al reconectar con la historia de la banda mientras forjan un sonido innovador. We Are Love refleja el vínculo duradero que ha mantenido unida a la banda, con Martin Blunt (bajo), Mark Collins (guitarra), Tony Rogers (teclados) y Pete Salisbury (batería). La banda también anunció una gira por Reino Unido en diciembre, con fechas en Leeds, Londres, Manchester y Glasgow, con entradas en venta general desde el 18 de julio. El sencillo, disponible en Spotify y Apple Music, y el álbum, en reserva en vinilo naranja translúcido y CD, marcan una nueva era para The Charlatans, celebrando su legado mientras miran hacia el futuro.

The Charlatans: Pilares del Madchester que perduran

Formados en Birmingham en 1988 por Martin Blunt (bajo), Rob Collins (teclados), Jon Brookes (batería), Jon Day (guitarra, luego reemplazado por Mark Collins) y Tim Burgess (voz), The Charlatans se convirtieron en íconos del movimiento Madchester junto a The Stone Roses y Happy Mondays. Su sencillo debut Indian Rope (1990) lideró las listas indie, seguido por The Only One I Know, que alcanzó el top 10 en Reino Unido. Su álbum debut, Some Friendly (1990), marcó el inicio de una carrera con 13 álbumes, tres de ellos número uno (The Charlatans 1995, Tellin’ Stories 1997, Us and Us Only 1999) y 22 sencillos en el top 40. La tragedia golpeó en 1996 con la muerte de Rob Collins en un accidente automovilístico, pero la banda perseveró con Tony Rogers en teclados.

Álbumes como Wonderland (2001), con influencias soul, y Simpatico (2006), con toques reggae, mostraron su versatilidad. A pesar de la pérdida de su baterista Jon Brookes en 2013 por un tumor cerebral, continuaron con Pete Salisbury y lanzaron Modern Nature (2015) y Different Days (2017). Con presentaciones en festivales como Glastonbury y Primavera Sound, y un legado de himnos como North Country Boy y One to Another, The Charlatans han vendido millones de discos. We Are Love (2025) promete honrar su pasado mientras explora nuevos horizontes, consolidando su estatus como una de las bandas más queridas del Reino Unido.

