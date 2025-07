Sobre The Charlatans

The Charlatans, formados en 1988 en Northwich, Cheshire, Inglaterra, son una de las bandas más emblemáticas del movimiento Madchester, fusionando rock alternativo, psicodelia, funk y pop con un sonido distintivo liderado por el órgano Hammond de Rob Collins. La banda, originalmente integrada por Martin Blunt (bajo), Rob Collins (teclados), Jon Brookes (batería), Jon Day (guitarra) y Baz Ketley (voz), encontró su voz definitiva con Tim Burgess en 1989. Su single debut, Indian Rope (1990), lanzado bajo su propio sello Dead Dead Good Records, alcanzó el número uno en las listas indie, y su segundo single, The Only One I Know, llegó al Top 10 del UK Singles Chart con Beggars Banquet. Su primer álbum, Some Friendly (1990), fue número uno en el Reino Unido, consolidándolos junto a The Stone Roses y Happy Mondays. A pesar de tragedias como el arresto de Rob Collins por complicidad en un robo (1992) y su muerte en un accidente de tráfico (1996), la banda perseveró con discos como Tellin’ Stories (1997), Up at the Lake (2004) y Modern Nature (2015). En 2025, anunciaron We Are Love, su primer álbum en ocho años, tras Different Days (2017). Con 13 álbumes en el Top 40 del Reino Unido, tres de ellos número uno, The Charlatans siguen siendo una fuerza vital en el indie rock.

Discografía de The Charlatans

Some Friendly (1990)

Between 10th and 11th (1992)

Up to Our Hips (1994)

The Charlatans (1995)

Tellin’ Stories (1997)

Us and Us Only (1999)

Wonderland (2001)

Live It Like You Love It (2002, en vivo)

Up at the Lake (2004)

Simpatico (2006)

You Cross My Path (2008)

Who We Touch (2010)

Modern Nature (2015)

Different Days (2017)

We Are Love (2025)

