The Chemical Brothers nos hace bailar con el nuevo “The Darkness That You Fear”

El mítico dúo británico de música electrónica The Chemical Brothers nos trae de vuelta el recuerdo de bailar en una discoteca con su nuevo sencillo animado The Darkness That You Fear.

Los seguidores de Tom Rowlands y Ed Simons estaban esperando, impacientes, desde que lanzaron el último álbum, No Geography (Virgin EMI Records), en 2019. Un trabajo espectacular que te bombardea los oídos con sus agudos, y poco a poco te teletransporta a otra galaxia con sus sintes. Todo muy en el estilo de los Chemical Brothers.

Recordando las pistas de baile

The Darkness That You Fear viene acompañada de un nostálgico clip de video en el que se ve una animación abstracta de personas bailando que se entremezclan con imágenes reales de gente en festivales o discotecas también bailando. La parte auditiva de la canción no es a lo que nos tiene acostumbrados el dúo británico, ya que es menos cerebral y nos traslada a épocas más noventeras.

Así la describe Tom Rowlands en un comunicado: “The Darkness That You Fear es una pieza musical esperanzadora. Cuando descubrimos que la combinación de las diferentes voces funcionaba ajustada al flujo de la música, nos hizo sentir optimistas, como si fuera algo que quisiéramos compartir“.

Una canción que, junto al clip de video que muestra, nos da la esperanza de volver a la normalidad, tal y como la conocemos. La podeis disfrutar aquí debajo.