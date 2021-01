The Chills anuncian nuevo álbum “Scatterbrain” y nos muestran un adelanto

La banda neozelandesa The Chills ha anunciado el que será su sexto álbum de estudio. El sucesor de Snow Bound tendrá por título Scatterbrain y la fecha de su salida será el 14 de mayo bajo el sello Fire. Con el anuncio de este, han compartido su primer single Monolith acompañado de un lyric video de Jonny Sanders. Recordemos que, en diciembre, ya publicaron una nueva canción titulada You’re Immortal y que también formará parte del nuevo álbum.

Scatterbrain seguirá la estela del álbum publicado en 2018, Snow Bound y el anterior en 2015, Silver Bullets, que lanzaron tras 19 años de silencio de la banda. En 2020, reeditaron Soft Bomb y Submarine Bells, su segundo y tercer disco respectivamente, en vinilo.

La banda, deudora del Dunedin Sound neozelandés, ha declarado a través de su líder, Martin Phillipps, sobre la nueva canción presentada Monolith que “hay verdades duras pero importantes en nuestra historia. Se dice que debemos aprender de esas lecciones o acabaremos repitiendo los mismos errores. Por lo que debemos volver a considerar las tradiciones antiguas”.

De eso habla Monolith, del “poder de las piedras antiguas”, una canción hipnótica acompañada de un video con noticias conspiracionistas reales e inventadas por el propio Martin Phillipps.

Os dejamos con el video a continuación:

THE CHILLS – MONOLITH

TRACKLIST DE SCATTERBRAIN:

01 “Monolith”

02 “Hourglass”

03 “Destiny”

04″ Caught In My Eye”

05 “You’re Immortal”

06 “Little Alien”

07 “Safe And Sound”

08 “Worlds Within Worlds”

09 “Scatterbrain”

10 “Walls Beyond Abandon”v