The Coral incluyen a su abuelo como colaborador en su nuevo disco

The Coral anunció en una entrevista realizada para la NME que el abuelo de James e Ian Skelly estará como vocalista invitado en su nuevo material titulado Coral Island, que saldrá el 30 de abril del presente año.

Desde el mes de enero, la banda tenía terminado su primer álbum doble y fue cuando se mencionó la intención de tener un invitado misterioso del que no habían revelado el nombre. Los chicos se acercaron a su abuelo Ian Murray (de 85 años de edad) después de haber tomado en cuenta a otros narradores durante las sesiones, incluyendo a Tom O’Connor, el fallecido Derek Acorah y el ex campeón de boxeo John Conteh.

Su rol será el del The Great Muriarty, un guía turístico que narra entre canciones las historias detrás de Coral Island. Sobre la temática del disco, James Skelly comentó que los canciones hablan sobre “un mundo de bebedores, niños que llegan a donde no deberían, pop macabro de jukebox previo al rock and roll y largas noches de riesgo diversión junto a los mares más negros“.

Prometedor, ¿no os parece?