El 7 de mayo, cinco copias de un nuevo disco de The Coral aparecieron sin previo aviso en una selección de tiendas de discos independientes del Reino Unido. Sin comunicado de prensa, ni publicación en redes sociales ni un mensaje que indicase al menos que la propia banda reconoce que el álbum existe. Se agotó en cuestión de horas. Cuando la noticia empezó a circular por los canales habituales — fans en X, tiendas publicando fotos, Skeleton Records en Birkenhead tomando pedidos — 388 ya era imposible de conseguir para la mayoría. Esa es, exactamente, la idea.

Ahora, The Coral han hablado sobre el disco con NME y confirman lo que muchos ya sospechaban: 388 no es un experimento caprichoso ni una jugada de marketing disfrazada de anti-marketing. Es una declaración de principios sobre cómo se hace música en 2026 cuando llevas treinta años haciéndola y sabes exactamente lo que no quieres ser.

Cinco copias por tienda y la única cosa que no se puede falsificar

El título lo explica todo. 388 hace referencia a la TASCAM 388, la grabadora de cinta analógica de los años 70 que la banda utilizó para capturar el disco en los Kempston Street Studios de Liverpool — el estudio que el propio James Skelly y el productor Chris Taylor construyeron tras el cierre de los legendarios Parr Street Studios. La norma de grabación era estricta: nunca más de dos o tres tomas por canción, errores y hiss de cinta analógica incluidos en el resultado final. Lo que se graba en la cinta es lo que es.

Skelly lo explica con la claridad de alguien que ha estado pensando en esto durante un tiempo: «Deberíamos hacerlo todo en directo, en una sala, y mezclarlo el mismo día, como se hacía en el Studio One o el Black Ark. Comprometerte con el momento. Lo que va a la cinta es lo que es. Creo que con la música de IA y todo lo que conlleva, lo único que puedes hacer ahora es grabar un momento. Es lo único que no puedes falsificar.»

El resultado es su disco más influenciado por el reggae, el soul y el ska jamaicano de toda su carrera — Lee «Scratch» Perry, Toots & The Maytals, Bob Marley como coordenadas de referencia — grabado con la sección de vientos prestada del grupo de Shack y producido con una ligereza y un swing que sus discos más recientes, magníficos pero más elaborados, no tenían. La banda que sorprendió en diciembre con ‘She Died On Christmas Day’ lleva, claramente, un tiempo con ganas de sacudirse el polvo.

El disco más raro de su carrera, y quizá el más libre

Las críticas que han conseguido hacerse con el vinilo son unánimes en un punto: 388 suena como The Coral liberados de tener que sonar como The Coral. El abridor ‘Let The Music Play’ —también primer single oficial del álbum— llega con guitarras y hammond que podrían haber salido de la banda sonora de The Harder They Come, con cuerda de metales que recuerdan los mejores momentos de Shack. ‘Here Come The Tears’ es soul puro con la voz de Skelly a sus 45 años llevando el peso de la canción sin esfuerzo aparente. ‘Spirit Catcher’ carga con un groove de R&B propulsivo que The Arts Desk describe como «un take del diablo sobre Stax». ‘You And Me (And The Beautiful Sea)’ es solo voces y guitarra. ‘Shame’ apenas tiene rastro de ska pero conserva el espíritu analógico del disco entero.

Lo más llamativo es que las canciones son directas, concisas, inmediatamente apelativas — lo contrario de lo que podría esperarse de un decimotercer álbum de una banda veterana que decide grabar como en el Studio One. Mojo le da 80 sobre 100. Record Collector, también 80. The Arts Desk lo llama «su disco más groovy y el que más mira al otro lado del Atlántico en mucho tiempo». Para ser un álbum que nadie anunció y que se vendió en cinco copias por tienda, está recibiendo más atención que cualquier disco que hayan sacado en años.

La distribución oficial ya está en marcha — Run On Records, el sello de la banda, lo tiene disponible en vinilo y CD — aunque la edición física del lanzamiento sorpresa sigue siendo la más codiciada. El vinilo en tiendas ya cotiza al doble en el mercado de segunda mano. Eso tampoco es accidental.

De Hoylake al mundo, treinta años después

The Coral se formaron en Hoylake, en el Wirral, a mediados de los 90. James Skelly (voz, guitarra) e Ian Skelly (batería) son hermanos; la formación clásica incluye además a Nick Power (teclados), Paul Molloy (guitarra) y Paul Duffy (bajo). Su debut homónimo (2002) fue nominado al Mercury Prize y los instaló como uno de los grupos más singulares del indie británico de su generación, con ‘Dreaming of You’ y ‘Pass It On’ como sus singles más reconocibles. Magic and Medicine (2003) confirmó que no eran un accidente. Tras un paréntesis entre 2010 y 2015, regresaron con una segunda etapa discográfica tan sólida como la primera: Distance Inbetween (2016), Move Through the Dawn (2018), el doble álbum conceptual Coral Island (2021) y Sea of Mirrors (2023), top 5 en el UK Albums Chart.

Con 388 — su decimotercer álbum, Run On Records, ya disponible — The Coral no están mirando atrás. Están grabando el momento presente con una cinta analógica, sin red, sin más de tres intentos, en una sala de Liverpool, y diciendo que eso es lo único que la música tiene que la inteligencia artificial no puede replicar. Llevan treinta años en activo para poder decirlo con esta autoridad. Y el disco para demostrarlo.

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