The Crab Apples se reivindican con su nuevo single “Me Da Igual”

The Crab Apples han decidido presentarnos su tercer álbum bocado a bocado, sin prisas, a modo de degustación. Ellas mismas confiesan que tenían ganas de mimar las canciones y darles una entidad propia dentro del disco. Por eso, en enero de 2020 sacaron su primera canción en castellano Vidas Paralelas, a la que siguieron Spell, System Overload (con un posterior remix a cargo de Alexander Som) y Cucarachas. Ahora presentan Me da igual, su segundo tema en castellano, también de temática reivindicativa.

The Crab Apples llevan más de 10 años de recorrido como banda y, en Me da igual, nos cuentan sus dificultades por encajar en el status quo de la industria musical con una letra camuflada en lo que podría ser una historia de desamor. Dicen haber intentado adaptarse y seguir las reglas del juego, cosa que las ha llevado a la frustración en muchas ocasiones por no sentirse libres o no conseguir sus objetivos: “He intentado darte todo lo que me has pedido pero aun así no ha sido suficiente, me defiendo a puños mientras tú, disparas sin piedad“. A la conclusión a la que han llegado es que más vale ser sinceras con el proyecto y poner todo tu corazón en él, más que seguir una inercia ajena.

A pesar de su título aparentemente pasota, esta canción no podría estar más lejos del nihilismo. Por mucho que The Crab Apples sientan que no encajan en los esquemas establecidos y que la carrera de fondo se está haciendo dura, aquí siguen (¡y seguirán!), dando guerra.

Este quinto sencillo es una expresión de pop enérgico con evidentes toques de electrónica, en la que se confirma definitivamente el nuevo sendero que están tomando las catalanas junto a la producción de Víctor Valiente: samples de voz y de guitarra, sintetizadores, baterías electrónicas… Esta canción tiene reminiscencias a Zahara o Mucho, dos bandas que admiran por justamente su persistencia en la escena y por haber sido siempre genuinos y fieles a ellos mismos.

THE CRAB APPLES – ME DA IGUAL