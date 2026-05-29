The Cramps tienen un disco nuevo. O, mejor dicho, tienen un disco viejo que el mundo nunca llegó a escuchar. Gravest Gravy es un álbum grabado en octubre de 1977 en Ardent Studios (Memphis) con Alex Chilton al mando de la producción, rescatado casi cinco décadas después gracias al trabajo de Henry Rollins e Ian MacKaye. Saldrá el 21 de agosto de 2026 en vinilo de colores, CD y plataformas digitales a través de Vengeance Records, el sello original de la banda, relanzado expresamente para esta misión.

Lo que Alex Chilton enterró en siete bobinas

La historia arranca con un consejo de productor. Cuando los Cramps llegaron a Ardent Studios en el otoño del 77, llevaban en la maleta una canción para grabar como single: «TV Set». Chilton, que ya era una leyenda por su trabajo con Big Star, les propuso algo distinto: tocar todo lo que supieran y elegir después. El resultado de esas sesiones fue inmediato y demoledor: los singles «Surfin’ Bird», «The Way I Walk» y «Human Fly» (con «Domino» en la cara B), todos publicados en 1978, y el EP Gravest Hits en 1979. Lo suficiente para disfigurar la historia del rock para siempre.

Pero había más material. A finales de los 80, Lux Interior y Poison Ivy intentaron publicar los temas restantes bajo el título Gravest Gravy. Llegaron a mezclar varias pistas en el estudio Present Time Recorders de North Hollywood entre junio y julio de 1989. El disco llegó a tener portada (obra de Stephanie Chernikowski, fotógrafa punk recientemente fallecida) y título. Pero, por razones que nadie ha podido explicar del todo, quedó guardado. En 2026, Larry Hardy, fundador de In The Red Records, se sumergió en el archivo de cintas de la banda y emergió con siete bobinas de cuarto de pulgada en perfecto estado. Las cintas habían sobrevivido intactas.

La transferencia corrió a cargo de Brian Kehew; la ingeniería, de MacKaye y Don Zientara en Inner Ear Studios; y el mastering, de Pete Lyman en Infrasonic Sound. Rollins seleccionó personalmente los cortes definitivos cuando había varias mezclas disponibles. Poison Ivy dio el visto bueno final.

De ‘Goo Goo Muck’ a ‘TV Set’: el momento perfecto para desenterrar a los Cramps

Desde la muerte de Lux Interior en 2009, The Cramps no habían publicado nada. Ni reediciones, ni directos, ni archivos. El silencio se mantuvo incluso después de que «Goo Goo Muck» resucitara de forma viral en 2022 gracias a la escena de baile de Jenna Ortega en Wednesday, multiplicando por cincuenta sus reproducciones diarias en streaming y llevando a una generación entera a descubrir el catálogo de la banda. Ese silencio se rompe ahora de golpe y con buenas razones.

Gravest Gravy no es un disco de curiosidades ni un cajón de sastre para fans completistas. Rollins lo define como «una de las colecciones más puras de música salvaje y sin restricciones que jamás escucharás». El álbum incluye versiones de canciones que los Cramps tocaban en directo y pronto descartaron, como «Hungry» (de Paul Revere and the Raiders, 1966), con Chilton tocando el órgano; covers de Chuck Berry y Bobby Freeman; y una versión de «Problem Child» firmada por Sam Phillips. «TV Set», previsto originalmente como primer single de la banda, abre el disco y ya tiene vídeo disponible.

Que sean Rollins y MacKaye quienes lideren este rescate tiene su lógica sentimental y su peso específico. Ambos vieron a los Cramps en directo el 20 de abril de 1979 en un pequeño bar de Washington D.C. El propio Rollins lo recuerda: «Ian estaba a mi lado. Todavía hablamos de ese concierto«. Lo que hacen ahora no es solo preservar un archivo: es devolver a los fans lo que Lux e Ivy quisieron darles y el tiempo les robó.

Canciones desde el año cero del psychobilly

«TV Set» «Weekend On Mars» (versión 1977) «Twist & Shout» (versión 1977) «Jungle Hop» (versión 1977) «I Can’t Hardly Stand It» (versión 1977) «Hungry» (versión 1977) «The Natives Are Restless» (versión 1977) «Domino» (versión 1977) «Can’t Find My Mind» (versión 1977) «Rockin’ Bones» (versión 1977) «Problem Child» (versión 1977) «Rocket In My Pocket» (versión 1977)

Lux, Ivy y el rock que mutó en el sótano

The Cramps nacieron en Sacramento en 1972 de la mano de Lux Interior (Erick Lee Purkhiser) y Poison Ivy (Kristy Wallace), aunque no encontraron su forma definitiva hasta su llegada a Nueva York a mediados de los 70. Con una alineación que completaban Bryan Gregory a la guitarra y Nick Knox a la batería, desarrollaron un sonido que nadie sabía nombrar: rockabilly descompuesto, surf pisoteado, horror camp y un primitivismo eléctrico que conectaba directamente con lo más oscuro del rock de los 50. Sus primeros singles en Vengeance Records (1978) y el EP Gravest Hits (1979) los situaron de inmediato como una anomalía inclasificable. El debut Songs the Lord Taught Us (1980), de nuevo con Chilton, y Psychedelic Jungle (1981) los consagraron como padres del psychobilly. Smell of Female (1983) capturó en vivo lo que el estudio no siempre conseguía encerrar: el caos controlado de un directo de los Cramps era una experiencia que podía reordenar tus prioridades vitales.

La banda siguió activa hasta la muerte repentina de Lux Interior en febrero de 2009, publicando Fiends of Dope Island (2003) como uno de sus últimos grandes gestos. Más de una década de silencio discográfico absoluto después, Gravest Gravy no es una rareza para coleccionistas: es la prueba de que ya en 1977, antes de que el mundo supiera lo que eran, los Cramps sonaban exactamente como tenían que sonar.

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