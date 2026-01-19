The Cribs celebran el éxito de «Selling A Vibe» con un EP que desnuda sus nuevas canciones

El trío de Wakefield vuelve a demostrar que pocas bandas británicas saben manejar tan bien su propio legado como The Cribs. Tras publicar su noveno álbum, Selling A Vibe, el pasado 9 de enero, los hermanos Gary, Ryan y Ross Jarman han sorprendido a sus seguidores liberando el EP Gordon Raphael Sessions, una colección de tomas tempranas grabadas junto al mítico productor Gordon Raphael, conocido por su trabajo en Is This It y Room On Fire de The Strokes. Estas versiones, incluidas ahora en la edición digital deluxe del disco, permiten escuchar las canciones “en su forma más temprana y pura”, según explicó la banda en redes sociales.

Aunque el álbum definitivo fue producido por Patrick Wimberley —exmiembro de Chairlift y colaborador de artistas como Beyoncé, Ellie Goulding o Lil Yachty—, The Cribs habían iniciado el proceso en Leeds junto a Raphael. Según contó Ryan Jarman a NME, aquellas primeras grabaciones sonaban “genial”, pero el grupo quería arriesgarse y buscar un enfoque menos cómodo, más orientado al pop, que finalmente encontraron con Wimberley. El resultado ha sido uno de los discos mejor recibidos de su carrera: Selling A Vibe debutó en el número cinco de la lista oficial británica, la posición más alta que han alcanzado hasta la fecha.

La crítica también ha respondido con entusiasmo, y es que canciones como A Point Too Hard To Make, Never The Same o Summer Seizures muestran a una banda que sigue evolucionando sin perder su identidad, un logro nada menor para un proyecto que supera ya las dos décadas de trayectoria.

The Cribs: dos décadas de guitarras afiladas y una identidad inquebrantable

Desde su formación en 2001, The Cribs se han consolidado como una de las bandas más queridas del indie rock británico. Integrados por los gemelos Gary y Ryan Jarman, junto a su hermano menor Ross Jarman, comenzaron como un proyecto casero que pronto llamó la atención por su mezcla de crudeza punk, melodías contagiosas y una actitud DIY que los emparentó con la escena de The Libertines y otros grupos del post‑punk revival británico. Su debut homónimo, The Cribs (2004), ya mostraba ese espíritu directo y sin artificios, pero fue con The New Fellas (2005) cuando empezaron a consolidar su reputación como una banda capaz de combinar inmediatez y personalidad. El reconocimiento internacional llegó con Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever (2007), producido por Alex Kapranos de Franz Ferdinand, que incluía himnos como Men’s Needs o I’m a Realist y los situó en el mapa global del indie.

La llegada de Johnny Marr como miembro oficial entre 2008 y 2011 marcó una etapa especialmente celebrada. Con él grabaron Ignore the Ignorant (2009), un álbum que amplió su paleta sonora sin perder la esencia que los había hecho destacar. Tras su marcha, el trío continuó avanzando con trabajos como In the Belly of the Brazen Bull (2012), For All My Sisters (2015) o 24-7 Rock Star Shit (2017), reafirmando su compromiso con un sonido honesto, ruidoso y emocionalmente transparente. Su regreso tras un breve parón con Night Network (2020) demostró que seguían en plena forma, y ahora, con Selling A Vibe y el lanzamiento paralelo de las Gordon Raphael Sessions, confirman que aún tienen mucho que decir. Su capacidad para revisitar su propio pasado sin caer en la nostalgia fácil es, quizá, la mejor prueba de su vigencia: The Cribs siguen siendo ellos mismos, pero siempre encuentran una manera nueva de sonar a The Cribs.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.