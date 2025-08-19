The Cribs regresan con “Selling A Vibe” y el single “Summer Seizures”

La banda británica The Cribs está de vuelta con su noveno álbum de estudio, Selling A Vibe, que verá la luz el 9 de enero de 2026 a través de PIAS. Este nuevo trabajo, el primero en cinco años tras el aclamado Night Network de 2020, llega con un enfoque más melódico y personal, dejando atrás etiquetas como indie rock o punk. Los hermanos Gary, Ryan y Ross Jarman han colaborado con el productor Patrick Wimberly (Solange, MGMT, Lil Yachty), quien aporta un toque contemporáneo a su esencia pop. Selling A Vibe refleja la reconexión familiar de los Jarman, quienes, tras años separados por la distancia, dedicaron un verano a fortalecer su vínculo antes de escribir el disco.

El sencillo principal, Summer Seizures, ya está disponible y captura la melancolía de un verano en Nueva York. Ryan Jarman describe la canción como un reflejo de amor, tragedia y autodescubrimiento, inspirada en momentos clave de su vida. El videoclip, dirigido por Andy Knowles y grabado en 16 mm, muestra a la banda en su estado más puro. Además, The Cribs han anunciado una gira por Reino Unido en marzo de 2026, con fechas en ciudades como Newcastle y Londres, y shows en Norteamérica en septiembre de 2025, incluyendo el Riot Fest en Chicago. Selling A Vibe incluye 12 temas, como Dark Luck y Brothers Won’t Break, y promete conectar con los fans a través de su honestidad emocional.

The Cribs: un viaje de indie rock y lazos familiares

Desde su formación en 2001 en Wakefield, Inglaterra, The Cribs han forjado una carrera marcada por su autenticidad y energía cruda. Los hermanos Gary, Ryan y Ross Jarman, con su mezcla de punk, indie rock y pop, se ganaron un lugar en la escena británica con su debut homónimo, The Cribs (2004), y su continuación, The New Fellas (2005), ambos cargados de himnos juveniles como Hey Scenesters!. La incorporación temporal de Johnny Marr (The Smiths) para Ignore the Ignorant (2009) elevó su perfil, mostrando una madurez sonora que consolidaron con discos como In the Belly of the Brazen Bull (2012). Con un sonido que evoluciona sin perder su esencia, The Cribs han mantenido una base de fans leal gracias a su honestidad lírica y actuaciones viscerales, convirtiéndose en referentes del indie británico.

Su discografía, que abarca nueve álbumes, refleja una trayectoria de reinvención y conexión emocional. Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever (2007), producido por Alex Kapranos de Franz Ferdinand, marcó un punto álgido con éxitos como Men’s Needs. Tras explorar sonidos más oscuros en For All My Sisters (2015) y 24-7 Rock Star Shit (2017), grabado en cinco días con Steve Albini, la banda regresó con Night Network (2020), un disco que celebraba su resiliencia tras problemas con discográficas. Su próximo lanzamiento, Selling A Vibe (2026), promete un enfoque más melódico, manteniendo la intensidad emocional que define a The Cribs. Con una carrera de más de dos décadas, los Jarman siguen demostrando que el indie rock puede ser personal y poderoso.

