The Cure anuncia «Mixes of a Lost World»: Un viaje sonoro benéfico para 2025

Los legendarios The Cure han vuelto a encender la chispa de la emoción entre sus fans con el anuncio de Mixes of a Lost World, un nuevo álbum de remezclas basado en su aclamado disco de 2024, Songs of a Lost World. Revelado coincidiendo con el 66º cumpleaños de Robert Smith, este proyecto promete llevar las evocadoras melodías de la banda a nuevas dimensiones sonoras. Con un lanzamiento previsto para el 13 de junio de 2025, el álbum ya está disponible en reserva en el sitio oficial de la banda y plataformas como Amazon Reino Unido.

Mixes of a Lost World reúne 24 remezclas creadas por un elenco estelar de artistas, incluyendo a Four Tet, Paul Oakenfold, Mogwai, Mura Masa, Orbital, Chino Moreno de Deftones y 65daysofstatic, entre otros. Los fans ya pueden disfrutar de dos adelantos: la hipnótica remezcla de Four Tet de Alone, que debutó en un concierto en Londres en marzo de 2025, y la emotiva versión Cinematic de Paul Oakenfold de I Can Never Say Goodbye. Estas pistas, disponibles ahora, son solo un aperitivo de la creatividad que aguarda en este tercer álbum de remezclas de la banda, tras los icónicos Mixed Up (1990) y Torn Down: Mixed Up Extras (2018).

Disponible en formatos de 2 y 3 CDs y 2 vinilos, Mixes of a Lost World no solo es un regalo para los oídos, sino también para el corazón: The Cure donará todas sus ganancias a War Child UK, una organización que apoya a niños en zonas de conflicto. Este gesto subraya el compromiso de Robert Smith y compañía con causas humanitarias, añadiendo un propósito conmovedor a este lanzamiento.

El anuncio llega tras el rotundo éxito de Songs of a Lost World, que conquistó el número 1 en Reino Unido y varias listas de Billboard en 2024, marcando el primer álbum de estudio de la banda en 16 años. En diciembre pasado, Smith insinuó un proyecto “complementario” menos oscuro, y Mixes of a Lost World cumple esa promesa con un enfoque fresco y colaborativo.

The Cure: Cuatro décadas de melancolía y reinvención sonora

Desde su formación en 1978 en Crawley, Inglaterra, The Cure ha tejido una carrera que combina introspección gótica, pop radiante y experimentación audaz, consolidándose como una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Liderados por el carismático Robert Smith, cuya voz y estética icónica definieron una era, han navegado por el post-punk, el new wave y el rock gótico, dejando un legado de 13 álbumes de estudio y más de 40 singles que resuenan en generaciones.

The Cure emergió con Three Imaginary Boys (1979), un debut crudo y minimalista que capturó la energía del post-punk. La trilogía de los 80 —Seventeen Seconds (1980), Faith (1981) y Pornography (1982)— los consagró como arquitectos del rock gótico, con temas oscuros y atmósferas densas. Sin embargo, su versatilidad brilló en discos como The Head on the Door (1985) y Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987), que incorporaron pop vibrante con éxitos como Just Like Heaven y Close to Me. Disintegration (1989), con clásicos como Lovesong y Pictures of You, es considerado su obra maestra, un hito emocional y comercial.

Los 90 y 2000 trajeron altibajos, pero discos como Wish (1992), con el himno Friday I’m in Love, y Bloodflowers (2000) mantuvieron su relevancia. Tras una pausa de 16 años, Songs of a Lost World (2024) marcó su triunfal regreso, alcanzando el número 1 en Reino Unido y destacando en listas de Billboard. Este álbum, seguido por el anuncio de Mixes of a Lost World (2025), un proyecto de remezclas benéfico, demuestra que The Cure sigue reinventándose.

Con más de 30 millones de discos vendidos, giras legendarias y una influencia que abarca desde Depeche Mode hasta My Chemical Romance, The Cure es un pilar cultural. Su capacidad para equilibrar melancolía y euforia, junto con la visión de Smith, los mantiene vigentes.

