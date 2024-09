The Cure anuncia su primer disco en 16 años: «Songs Of A Lost World»

The Cure ha confirmado el lanzamiento de su primer nuevo disco en 16 años, titulado Songs Of A Lost World, que estará disponible el 1 de noviembre de 2024. La noticia se dio a conocer a través de misteriosas postales negras enviadas a los fans, con la fecha escrita en números romanos. Este anuncio llega después de que la banda cambiara su imagen en redes sociales y actualizara su sitio web, generando especulaciones sobre su regreso.

El nuevo disco de The Cure incluirá nuevas canciones como Alone y Endsong, que ya fueron interpretadas en vivo durante su gira mundial de 2022. Además, se lanzará un sencillo doble en vinilo ecológico con las canciones en vivo And Nothing Is Forever y I Can Never Say Goodbye, grabadas en Francia durante la misma gira. Estas son las primeras canciones nuevas de la banda desde su álbum de 2008, 4:13 Dream.

El tecladista Roger O’Donnell también compartió recientemente su recuperación de un cáncer de sangre raro y agresivo, diagnosticado en septiembre de 2023. Con Songs Of A Lost World, The Cure promete un regreso que seguro será de los más esperados y comentados del año. ¿Estará a la altura de su legendaria carrera musical?