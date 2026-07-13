The Cure están en mitad de una gira europea de gran formato, con conciertos de casi 30 canciones cada noche, cuando un imprevisto ha vuelto a trastocar la planificación del grupo. Durante los tres conciertos programados en el Parkbühne Wuhlheide de Berlín, el bajista Simon Gallup no ha podido subirse al escenario. La banda lo explicó a través de Instagram poco después del primer show, el pasado viernes 10 de julio: «Poco antes del primero de nuestros tres conciertos en el Wuhlheide de Berlín, Simon se puso enfermo». Y añadían: «Su hijo Eden se hizo cargo para salvar el concierto. Por desgracia, Simon sigue sin estar lo bastante bien para tocar, así que Eden volverá a cubrir su hueco con el bajo esta noche».

Robert Smith y el resto de la banda dedicaron «Lullaby», la primera canción del bis, a su compañero ausente, y no han detallado la naturaleza de la dolencia. Todo apunta, eso sí, a una baja de corta duración: Eden Gallup ya se había quedado para la segunda noche en la capital alemana, aunque quedó descartado para la tercera. Pese a la ausencia, la banda completó un set de 26 canciones en la primera noche, con rarezas como «Primary» (de Faith), que no tocaban desde hacía cuatro años, y viejas piezas como «Grinding Halt» y «Subway Song» del álbum de debut, recuperadas para el bis.

Eden Gallup, la sombra fiel que ya salvó otros conciertos

Lo llamativo es que esta no es la primera vez que ocurre. Eden Gallup, técnico de bajo de su padre y músico en la banda Violet Vendetta, ya sustituyó a Simon en 2019 tanto en el Fuji Rock Festival de Japón como en el Austin City Limits de Texas, en ambos casos por «una situación personal grave» de la que la banda nunca dio detalles. En aquella ocasión en Japón, el propio Robert Smith reconoció en una entrevista posterior lo desconcertante que resultó subirse a un escenario con «un bajista completamente distinto» después de haber ensayado solo un día antes, y llegó a admitir que en algunos momentos del concierto se olvidó de que no era Simon quien tocaba.

Ahijado de Robert Smith y ligado a The Cure desde la infancia, Eden forma parte del entorno más cercano del grupo desde hace años, lo que explica que su nombre sea siempre la primera opción cuando Simon no puede tocar. De hecho, Eden ya formaba parte de la formación de gira actual desde el arranque de la gira europea, ocupando el hueco de bajo y teclado que dejó Perry Bamonte, fallecido en diciembre de 2025 tras una breve enfermedad. Es decir, antes incluso de este contratiempo, Eden ya compartía escenario cada noche con su padre, algo que sin duda ha facilitado una transición tan repentina como la de Berlín: no ha tenido que aprenderse el repertorio de urgencia, sino simplemente cambiar de instrumento sobre la marcha.

Simon Gallup, la columna vertebral de The Cure desde 1979

Simon Gallup se unió a The Cure en 1979 para el álbum Seventeen Seconds, sustituyendo al bajista original Michael Dempsey, y es, después de Robert Smith, el miembro con más años en la banda. En los años ochenta fue una pieza clave del sonido más oscuro y experimental del grupo, con discos como Faith y Pornography, antes de protagonizar una salida y regreso que marcaría el resto de su carrera: tras una pelea con Smith en 1982, no volvió hasta 1985 para grabar The Head on the Door, el disco que consolidó a The Cure como banda de estadios. Desde entonces ha sido una presencia constante, con la única excepción de una baja médica en 1992 por pleuresía y una breve marcha en 2021 que él mismo anunció en redes sociales antes de reincorporarse meses después. En 2019 fue incluido, junto al resto de la banda, en el Rock & Roll Hall of Fame.

Esa trayectoria de idas y vueltas, y sobre todo la costumbre de la banda de resolver los imprevistos sin cancelar shows, es la que permite entender lo ocurrido esta semana en Berlín con naturalidad. The Cure llegan a este tramo de gira en un momento especialmente activo: este año publicaron Songs Of A Lost World, su primer disco en 16 años (puedes leer nuestra crítica del álbum aquí), y protagonizaron una de las actuaciones más comentadas del pasado Primavera Sound de Barcelona, además del dueto sorpresa de Robert Smith con Olivia Rodrigo. Puedes conocer a fondo la carrera completa del grupo en nuestra ficha de The Cure. Es precisamente esa vitalidad, con una banda tocando casi 30 canciones cada noche y estrenando rarezas que no sonaban en directo desde hace años, la que hace más llamativo que un tropiezo de salud como el de Gallup no haya frenado ni una sola fecha de la gira.

Por ahora, la banda no ha confirmado cuándo se reincorporará Gallup a la gira, aunque el tono del comunicado no apunta a nada grave. The Cure han pedido a sus seguidores que le deseen una pronta recuperación, y agradecen a Eden, una vez más, haber salvado la función.

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