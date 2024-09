The Cure está de vuelta con su nuevo single «Alone» de su próximo álbum «Songs Of A Lost World»

The Cure ha lanzado su esperado nuevo sencillo Alone y ha confirmado un secreto a voces, la llegada de su primer álbum en 16 años, Songs Of A Lost World. Este será el primer álbum de la banda en 16 años, siguiendo a 4:13 Dream de 2008. La banda ha estado generando expectación durante semanas, cambiando su presencia online y enviando postales a los fans con pistas sobre el título y la fecha de lanzamiento del álbum. También han proyectado imágenes en ciudades de todo el mundo y lanzado un sitio web secreto y un canal de WhatsApp para dar a los fans un adelanto de Alone.

El sencillo Alone, que dura casi siete minutos, es una pieza de indie-noir que refleja el lado más oscuro y emocional de Robert Smith, el líder de la banda. Smith ha mencionado que el álbum será “implacable” y expresará el lado más oscuro de sus experiencias recientes, incluyendo la pérdida de su madre, padre y hermano.

El álbum Songs Of A Lost World se lanzará el 1 de noviembre y estará disponible en varios formatos, incluyendo LP, doble LP, cassette, CD y formatos digitales. Fue escrito y arreglado por Smith, producido y mezclado por Smith y Paul Corkett, y grabado en los legendarios Rockfield Studios en Gales. La formación de The Cure para este álbum incluye a Simon Gallup, Roger O’Donnell y Reeves Gabrels.

Recorsmos que Smith lleva tiempo afirmando que ha trabajado en dos álbumes de The Cure y ya podemos considerar que al menos uno de ellos ya está terminado. Ya queda menos para disfrutarlo al completo.