The Cure estrenan un nuevo tema inédito durante su concierto en Estocolmo

Si tienes previsto ir a ver a The Cure el próximo 10 de noviembre en Barcelona o al día siguiente en Madrid, mucho ojo que posiblemente tengas la suerte de escuchar temas nuevos de la mítica banda.

De hecho, en su concierto en Estocolmo anoche, día 10 de octubre de 2022, debutaron una nueva canción llamada And Nothing Is Forever, con lo que ya estamos ante el tercer tema que estrenan en directo tras Alone y Endsong.

Afortunadamente, gracias a los videos grabados por los fans de la banda durante el concierto, podemos ya disfrutar en primicia esta canción de alrededor de seis minutos.

Esperemos poder descubrir muy pronto más temas inéditos de The Cure, y es que si cumplen su promesa, la banda ha estado trabajando en dos nuevos discos, de los que uno estaría ya terminado, o al menos eso dijo Robert Smith a NME recientemente.

Sobre The Cure

Liderados por Robert Smith, príncipe del pop depresivo y uno de los grandes íconos del rock, The Cure ha llevado a sus legiones de admiradores a un mágico viaje por los territorios del post-punk, el goth, la new wave y el art-rock, deteniéndose solamente para rellenar el aerosol de fijador para cabello. Una banda extraordinaria en vivo y en estudio pese a sus constantes cambios de integrantes, The Cure grabó sus mejores discos (Pornography, The Head on the Door, Disintegration) durante los ochenta pero su música se mantuvo siempre increíblemente vigente, influenciando a incontables artistas de todo tipo de géneros. Más allá de casi no editar discos nuevos y de constantes rumores sobre su disolución, en el nuevo milenio la banda continuaba realizando giras internacionales de gran éxito.

Fuente: Apple Music

Discografía de The Cure

Three Imaginary Boys (1979)

Seventeen Seconds (1980)

Faith (1981)

Pornography (1982)

The Top (1984)

The Head on the Door (1985)

Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)

Disintegration (1989)

Wish (1992)

Wild Mood Swings (1996)

Bloodflowers (2000)

The Cure (2004)

4:13 Dream (2008)

