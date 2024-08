The Cure lanzan dos nuevas canciones en apoyo a la lucha contra el cambio climático

La legendaria banda The Cure ha anunciado el lanzamiento de dos nuevas canciones en directo, And Nothing Is Forever y I Can Never Say Goodbye, como un doble sencillo en vinilo ecológico. Estas grabaciones fueron realizadas durante su gira Shows Of A Lost World en Francia en 2022. El lanzamiento se realizará a través de Naked Record Club, una discográfica que se especializa en vinilos sostenibles. Las primeras 100 copias estarán firmadas por Robert Smith y estarán disponibles en el sitio web de la banda, mientras que las copias restantes se podrán adquirir en la tienda de Naked Record Club.

El 100% de las ganancias netas de este lanzamiento se donará a la organización benéfica Earth Percent, fundada por Brian Eno, para apoyar proyectos vitales contra el cambio climático. Robert Smith ha expresado su entusiasmo por colaborar con Naked Record Club en esta iniciativa ecológica, destacando la importancia de la conciencia climática en la industria musical.

Además, se menciona que The Cure está trabajando en su próximo álbum, Songs Of A Lost World, que promete ser uno de los trabajos más intensos y emocionales de la banda hasta la fecha. Este nuevo material ha sido influenciado por las experiencias personales de Smith durante la pandemia y la pérdida de sus seres queridos, lo que ha impregnado las canciones de una profunda oscuridad y emotividad.