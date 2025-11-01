The Cure revive su noche más épica en Londres con una película en cines

Un año después de su inolvidable concierto en el Troxy de Londres, The Cure ha anunciado el estreno mundial de The Show Of A Lost World, una película que recoge íntegramente aquella actuación del 1 de noviembre de 2024. El evento, que reunió a 3.000 fans en la sala y más de un millón de espectadores en YouTube, será proyectado en cines de todo el mundo a partir del 11 de diciembre de 2025, con ediciones en Blu-Ray y DVD disponibles a finales de mes.

La banda liderada por Robert Smith interpretó en directo Songs Of A Lost World, su primer álbum en 16 años, seguido de una selección de clásicos, temas de Seventeen Seconds y un encore que dejó huella. El concierto fue grabado con tecnología 4K y mezclado en Dolby Atmos por el propio Smith, quien también ha supervisado el montaje final. El álbum en vivo Songs Of A Live World Troxy London MMXXIV fue lanzado poco después, con todos lo ingresos destinados a la organización benéfica War Child.

Entre los asistentes se encontraban figuras como Billie Joe Armstrong (Green Day), Ed O’Brien (Radiohead), Boy George, Kevin Shields (My Bloody Valentine) y Pedro Pascal, lo que da una idea del peso cultural del evento. Además, The Cure ha confirmado que tienen 13 nuevas canciones grabadas para su próximo disco, y se rumorea una actuación especial en el Royal Albert Hall como parte del ciclo benéfico Teenage Cancer Trust, ahora seleccionado por Smith.

De la melancolía al legado: cuatro décadas de The Cure

Desde su formación en Crawley en 1976, The Cure ha sido una de las bandas más influyentes del post-punk y el rock alternativo. Con Robert Smith como figura central, el grupo debutó en 1979 con Three Imaginary Boys, un disco que ya mostraba su inclinación por la introspección y la estética oscura. A lo largo de los años, su sonido evolucionó desde el minimalismo punk hacia atmósferas más densas y emocionales, como las que definieron Pornography (1982), Disintegration (1989) y Bloodflowers (2000), considerados por muchos como su “trilogía oscura”.

La discografía de The Cure incluye 13 álbumes de estudio, entre ellos Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Wish y The Head On The Door, que les dieron éxitos como Just Like Heaven, Lovesong y In Between Days. Su capacidad para combinar melancolía con melodías pegajosas les ha permitido trascender generaciones y géneros. En directo, la banda es conocida por sus extensos conciertos y por mantener una conexión emocional con su público. En 2022, Pitchfork destacó su actuación en el festival Primavera Sound como “una clase magistral de intensidad emocional y resistencia artística”. Con Songs Of A Lost World, The Cure no solo reafirma su vigencia, sino que abre una nueva etapa creativa que promete más música y más noches memorables.

