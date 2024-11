The Cure vuelve a la cima: «Songs For A Lost World» triunfa en las listas

Hace una semana, The Cure lanzó su tan esperado álbum Songs For A Lost World, que ya se ha convertido en su primer álbum en alcanzar el número 1 en su natal Reino Unido desde que Wish encabezó las listas en 1992. Este logro ha sido celebrado con gran entusiasmo por el genio que encabeza la banda, Robert Smith, quien ha expresado su gratitud en una reciente newsletter: «Es enormemente alentador, verdaderamente reconfortante experimentar una reacción tan maravillosa al lanzamiento del nuevo álbum de The Cure – a todos los que lo han comprado, escuchado, amado, creído en nosotros a lo largo de los años – ¡GRACIAS!»

Songs For A Lost World es el decimocuarto álbum de estudio de The Cure, lanzado el 1 de noviembre de 2024. Fue grabado en los estudios Rockfield en Monmouthshire, Gales, y es el primero en 16 años desde el lanzamiento de 4:13 Dream en 2008. Todas las canciones fueron compuestas por Robert Smith, lo que no ocurría desde el álbum The Head on the Door de 1985. Además, el álbum fue producido por Robert Smith y Paul Corkett.

El álbum aborda temas de pérdida, aislamiento, falta de permanencia y mortalidad. Musicalmente, combina elementos de rock gótico y rock espacial, y ha sido comparado con los álbumes Disintegration (1988) y Bloodflowers (2000).

Songs For A Lost World ha vendido más de 50.000 unidades en el Reino Unido en su primera semana. En Estados Unidos, The Cure ha logrado también su álbum con el puesto más alto en las listas en más de 30 años, y su primer top 10 en más de 20 años, debutando en el puesto número 4. Recordemos que Wish llegó al número 2 en EE.UU., y todos los álbumes de la banda desde entonces han entrado en el top 20.

The Cure: Pioneros del Rock Alternativo

The Cure es una banda británica formada en 1976 por Robert Smith. Desde su debut con el álbum Three Imaginary Boys en 1979, la banda ha lanzado 14 álbumes de estudio, 6 álbumes en vivo, 7 álbumes recopilatorios, y 47 sencillos. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen Seventeen Seconds (1980), Faith (1981), Pornography (1982), y el exitoso Wish (1992), que alcanzó el número uno en el Reino Unido.

La banda ha experimentado varios cambios en su formación, pero el carismático Robert Smith ha sido el miembro constante, liderando la banda con su voz y guitarra. Desde 2019, The Cure forman parte del Rock and Roll Hall of Fame.

