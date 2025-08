The Dare sacude la pista con «Tambourine» y anuncia nuevo EP

The Dare, el proyecto del neoyorquino Harrison Patrick Smith, acaba de lanzar su nuevo sencillo Tambourine, un tema que promete incendiar las pistas de baile con su mezcla de bajos, percusiones y sonidos psicodélicos. La canción, ya disponible en todas las plataformas digitales, es el primer adelanto de su próximo EP Freakquencies: Volume 1, que verá la luz el 22 de agosto a través de Polydor/Republic Records. Este trabajo, compuesto por cuatro temas —Kick, Modelizer, Tambourine y Exhilaration—, marca el debut instrumental de The Dare y refleja la intensidad de sus legendarias fiestas Freakquencies en Nueva York.

El EP toma su nombre de estas noches de club que Smith ha convertido en un pilar de la vida nocturna neoyorquina, desde sus inicios en el bar Home Sweet Home hasta eventos masivos con 4.000 asistentes. Tambourine captura esa energía cruda y hedonista, consolidando a The Dare como una figura clave del revival indie sleaze. Tras el éxito de su álbum debut What’s Wrong With New York? en 2024 y colaboraciones con Charli XCX en Guess, Smith sigue conquistando escenarios globales, con presentaciones confirmadas en festivales como Lollapalooza, Reading & Leeds o Paxha Ibiza. Freakquencies: Volume 1 ya está disponible para reserva, y los fans esperan un proyecto que eleve aún más su apuesta por la electrónica bailable.

The Dare: De las noches neoyorquinas al estrellato global

The Dare, el alter ego del carismático Harrison Patrick Smith, ha irrumpido en la escena musical como un torbellino de energía indie sleaze. Originario de Nueva York, Smith comenzó a ganar notoriedad con sus fiestas Freakquencies, eventos que transformaron la vida nocturna de la ciudad desde pequeños bares como Home Sweet Home hasta masivos encuentros con miles de asistentes. Su estilo, que fusiona electrónica bailable, post-punk y un toque de irreverencia, lo posicionó como un referente del revival de los 2000. Antes de lanzarse en solitario, Smith colaboró como compositor y productor para artistas como Charli XCX, aportando su sello en éxitos como Guess de 2024. Su ascenso meteórico se consolidó con giras internacionales, incluyendo paradas en festivales como Lollapalooza y Primavera Sound, donde su carisma y beats infecciosos han conquistado audiencias.

En términos discográficos, The Dare debutó con el álbum What’s Wrong With New York? en 2024, lanzado bajo Polydor/Republic Records. Este trabajo, cargado de himnos para la pista de baile como Girls y Good Time, recibió elogios por capturar la esencia hedonista de la noche neoyorquina. En 2025, Smith anunció su próximo EP, Freakquencies: Volume 1, con el sencillo Tambourine como carta de presentación. Este EP de cuatro pistas —Kick, Modelizer, Tambourine y Exhilaration— marca su primera incursión en temas instrumentales, prometiendo mantener la vibra cruda y electrizante de sus shows en vivo. Con un sonido que evoluciona y una presencia escénica imbatible, The Dare se afianza como un ícono de la nueva ola electrónica.

