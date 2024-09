The Darkness anuncia su nuevo disco «Dreams on Toast» y gira por el Reino Unido

The Darkness han confirmado su retorno con la publicación de su nuevo disco Dreams on Toast, que se lanzará el 28 de marzo de 2025 a través de Cooking Vinyl. Según el vocalista Justin Hawkins, el álbum es una respuesta a la necesidad del mundo de “rock sweet rock”. La banda ha trabajado arduamente para crear lo que consideran una colección de canciones de élite, inspiradas en el rock grandioso de los años 70, con influencias de Queen, ELO y Wings. El primer sencillo, The Longest Kiss, destaca por su coro armonioso y solos de guitarra, y ya se perfila como uno de los mejores sencillos de la banda desde mediados de los 2000.

El anuncio del nuevo disco de The Darkness coincide con un resurgimiento de popularidad de su éxito de 2003, I Believe in a Thing Called Love, después de que Taylor Swift fuera vista cantando la canción en el US Open. Este momento viral ha llevado la canción de nuevo a las listas, alcanzando el número 1 en la lista de Rock de Apple Music.

Además, The Darkness ha anunciado una extensa gira por el Reino Unido en 2025, comenzando en Ipswich el 7 de marzo y concluyendo en Londres el 29 de marzo. La banda también se presentará en el Oceans Calling Fest en Ocean City, Maryland, el 27 de septiembre de 2024.