The Darkness han lanzado «Masters of the Universe», el tema oficial de la película homónima que llega a los cines el 5 de junio de 2026. La canción, escrita por Justin Hawkins y Dan Hawkins junto al compositor de la banda sonora Daniel Pemberton, y producida y mezclada por los propios hermanos Hawkins, encaja con una lógica tan aplastante que cuesta creer que no estuviera planeada desde el principio: los máximos exponentes del rock de estadio con vocación ochentera al servicio de la franquicia más ochentera que existe. Y es que está más que claro: The Darkness Masters of the Universe es una alianza que tiene toda la coherencia del mundo.

Cuando Flash Gordon tiene un heredero y se llama He-Man

Hay encargos que se explican solos y este es uno de ellos. La película de Masters of the Universe, dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine como el Príncipe Adam/He-Man, Jared Leto como Skeletor e Idris Elba como Man-at-Arms, recupera una franquicia que nació en los ochenta con toda la fanfarria estética de la época: músculo, fantasía y épica sin complejos. The Darkness llevan más de dos décadas siendo exactamente eso en formato de banda de rock.

El tema que han entregado es un torpedo de hard rock con las guitarras al frente, arquitectura de estadio y una letra construida sobre el vocabulario del poder y la heroicidad que define al personaje. La comparación inevitable es con «Flash», el tema que Queen compusieron para la película Flash Gordon en 1980: misma energía de himno para franquicia de ciencia ficción y fantasía, misma apuesta por la grandilocuencia sin ironía. No es casualidad que Brian May, el guitarrista de Queen, aparezca también en la banda sonora con «Eternia», una pieza instrumental construida en torno a un solo con su legendaria Red Special que conecta explícitamente con esa tradición. El propio comunicado de The Darkness lo deja claro con su habitual mezcla de épica y humor: «Cuando He-Man nos preguntó si podríamos aportar algo de música para su próxima biopic Masters of the Universe, nos sacudimos el polvo de nuestros taparrabos de confianza, nos reunimos en el patio del Castillo de la Oscuridad y rugimos al unísono: TENEMOS EL PODER. Brian May también estaba allí«.

La producción corre a cargo de Dan Hawkins en colaboración con Pemberton, compositor responsable de bandas sonoras como las dos entregas de Spider-Man: Into/Across the Spider-Verse o Steve Jobs. El sello Lakeshore Records publicará el álbum completo de la banda sonora el mismo día del estreno, el 5 de junio.

El mejor momento de The Darkness en veinte años

Este encargo no llega en un momento cualquiera para la banda. The Darkness atraviesan uno de los períodos de mayor actividad y visibilidad desde sus años dorados: en julio actuarán como soporte de Iron Maiden en el mítico Knebworth Park, uno de los grandes escenarios al aire libre de la historia del rock británico. En octubre publicarán Crock of Hits, una recopilación de grandes éxitos. Y en diciembre emprenderán la gira de arenas más ambiciosa de las últimas dos décadas, con parada final el 16 de diciembre en el O2 de Londres, un debut en ese recinto que marca un hito en su trayectoria.

Todo esto tras el lanzamiento de Dreams on Toast en 2025, su álbum más reciente, que consolidó a una banda que lleva desde su reunión en 2011 reconstruyendo pacientemente una base de seguidores que en los primeros años de la década de 2000 los había catapultado al estrellato casi de un día para otro. El tema para Masters of the Universe no es un desvío ni un capricho: es la confirmación de que The Darkness son, en 2026, una de las pocas bandas de rock clásico capaces de entregar exactamente lo que se les pide sin perder ni un gramo de identidad.

De Lowestoft al universo

The Darkness nacieron en Lowestoft, Suffolk, a finales de los noventa, cuando los hermanos Justin y Dan Hawkins decidieron que el glam rock y el hard rock de los setenta y ochenta no habían dicho su última palabra. Su debut, Permission to Land (2003), fue un fenómeno improbable: disco de platino en el Reino Unido, single «I Believe in a Thing Called Love» convertido en himno generacional y una energía en directo que recordaba a estadios que ya nadie esperaba llenar con ese sonido. El éxito fue tan rápido como turbulento, y la banda se disolvió en 2006 antes de regresar cinco años después con una determinación muy distinta.

Desde la reunión, el grupo ha publicado seis álbumes de estudio: Hot Cakes (2012), Last of Our Kind (2015), Pinewood Smile (2017), Easter Is Cancelled (2019), Motorheart (2021) y Dreams on Toast (2025), construyendo una discografía que demuestra que su propuesta no es nostalgia sino convicción. Que en 2026 sean la banda elegida para encarnar en música el espíritu de He-Man dice mucho de dónde están ahora: en su propio castillo de Grayskull, y con el poder.

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