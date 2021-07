The Dead South anuncia su gira en abril de 2022

Una banda de rock sin batería, una banda de bluegrass sin violinista. Esta es la propuesta del cuarteto canadiense The Dead South, que la primavera de 2022 traerá a seis ciudades españolas su vibrante directo para presentar, además de su último trabajo, Sugar & Joy (Six Shooter Records, 2019), las canciones de los dos nuevos EPs en los que trabaja la banda. ¡Atención al anuncio de publicación de estos dos EPs después de verano!

Los más fans pueden ya disfrutar de Served Live, doble álbum grabado durante su gira Served Cold World Tour por USA, Reido Unido e Irlanda antes de la pandemia.

The Dead South visitará las salas de Madrid, Barcelona,Valencia, Zaragoza, Bilbao y Santiago de Compostela. La espera no ha hecho más que generar aún más expectación por la banda de americana-folk teniendo que cambiar a salas con mayor capacidad tanto en Madrid como en Barcelona.

La formación procedente de Regina (Saskatchewan, Canadá) se puso en manos del productor Jimmy Nutt (FAME Studios) –miembro de toda la vida de la escena musical de Muscle Shoals y cuyos créditos incluyen un Grammy por su trabajo en The Steeldrivers– para dar con su disco más ajustado, extraño y emocionante hasta la fecha. “Tienen una obvia devoción por lo que hacen“, asegura Nutt.

Sugar & Joy se hizo con el puesto nº7 de la lista Billboard de bluegrass de 2019 y con el galardón a Mejor Disco de Raíces en los Juno Awards 2020 –concedidos por la Academia Canadiense de las Artes y las Ciencias. La banda ya se alzó con este premio en 2018 gracias a su anterior álbum, Illusion & Doubt, y en 2019 fue elegida Banda del Año en los Canadian Independent Music Awards.

Una devoción y un estilo muy personal y reconocido que los canadienses traducen al directo y que pronto podremos presenciar en España.

Fat Little Killer Boy es “la canción más rara del disco”. Así describe The Dead South este tema que habla del subidón de insulina, que inevitablemente va seguido del bajón, y del que viene el título del disco. Un tema que acaba de acompañarse de un videoclip de animación que ya cuenta con casi un millón de visualizaciones en YouTube. Un nuevo paso para una banda cuyos vídeos generan una gran expectación: In Hell I’ll Be In Good Company (incluido en Bad Company, su segundo disco) acumula ya más de 250 millones de visualizaciones.