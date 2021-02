The Deathlines entran en órbita con su estreno “Hold Your Horses”

The Deathlines es una banda barcelonesa con un sonido inspirado en el punk americano de mediados de los años 80 y 90, con la mirada puesta en Hüsker Dü, Mudhoney, The Wipers o Dinosaur Jr. y sin perder por ello de vista las melodías de R.E.M o The Posies ni la ferocidad de Black Flag o Poison Idea.

Beben directamente del catálogo de SST o Alternative Tentacles y posteriormente del sello Sub Pop, así como de la consecuente herencia que otorgaron todos ellos.

La formación se compone de Mario Silvestre en voz y guitarra (Playa Angel, The Solenoids), Gus Spada a la guitarra (Psycho Drive), Quim Valvedrive al bajo y coros (Taquikardic Sinners, Mountcane) y Lorenzo Azkona a la batería (Bonzos).

A final de verano del 2020, la banda entró a La Atlántida Estudios para grabar su single de presentación, bajo la supervisión y producción de Edgar Beltri (Uziel, The Lizards, Los Tiki Phantoms, etc…)

Con este tema, la banda se pone en órbita en la escena musical, y lo hace a través de una bocanada de energía transferida por un contundente riff de la escuela de los primerísimos 90 y de la escuela de Bob Mould, donde las guitarras se alimentaban del sonido Big Muff y acompañaban a melodías de estribillos pegajosos.

A la canción le acompaña un video grabado y dirigido por Benja Villegas en La Sexta Baja, Barcelona. El single se edita en formato digital y a través del sello barcelonés Kraken Recordings Official (KR-004).

THE DEATHLINES – HOLD YOUR HORSES