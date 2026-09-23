Pamela Vander, pareja de Mark E. Smith durante sus últimos tres años de vida y su última mánager, ha roto su silencio sobre Post Script, el disco que Cog Sinister presenta como el álbum final de The Fall. En una entrevista con The Guardian, Vander ha calificado el proyecto de sacacuartos y ha ido más allá: cree que publicarlo bajo el nombre de la banda es directamente antiético.

¿Qué es realmente “Post Script”?

Cuando se anunció en junio, gran parte de la prensa entendió que Post Script recogía material grabado por la formación final de The Fall antes de la muerte de Smith en enero de 2018. La realidad, según ha confirmado ahora Vander, es distinta: ninguna de las voces del disco se grabó después de New Facts Emerge (2017), el álbum que ella asegura que Smith ya había decidido que sería el último de la banda. Las nueve canciones de Post Script parten de tomas vocales inéditas grabadas entre 2001 y 2014, a las que Ed Blaney y Simon “Ding” Archer, colaboradores de largo recorrido de Smith, han añadido música nueva después de su muerte. El disco sale el 2 de octubre a través de Cog Sinister, con la aprobación de los herederos de Smith, y llega precedido por el single “30 Degrees”. Post Script estará disponible en CD, vinilo negro, una edición limitada en vinilo blanco y formato digital.

El caso no es aislado: la industria vive desde hace años una fiebre por los discos póstumos construidos a partir de archivo, de Mac Miller a Avicii, y cada uno reabre la misma pregunta sin respuesta clara: quién decide qué se publica cuando el artista ya no puede hacerlo.

La acusación de Pamela Vander

Vander no ha suavizado el diagnóstico: «Es un sacacuartos, solo una colección de sobras del cuarto de montaje. No me habría importado que se publicara como ‘el archivo de Mark E. Smith’ o algo así, pero hay algo éticamente incorrecto en publicarlo como The Fall».

También cuestiona el relato comercial del disco: «Lo están vendiendo como ‘el álbum final’ para que la gente piense que Mark lo hizo en su lecho de muerte, pero ninguna de las voces se grabó después de New Facts Emerge».

Vander fue pareja de Smith durante sus últimos tres años, pintó la portada de New Facts Emerge, figura en su testamento junto a sus tres hermanas y fue su cuidadora mientras luchaba contra el cáncer de pulmón y riñón. «Tengo las grabaciones realmente últimas de Mark: estaba trabajando en una versión de “Material Girl” de Madonna. Pero cuando murió ya había decidido que New Facts Emerge era el álbum final, hecho por la formación más longeva de The Fall, que estuvo con él diez años», explica. Sobre la propiedad del nombre admite algo revelador: «Yo era la mánager y ni siquiera estoy segura de quién es dueño del nombre ‘the Fall’».

Blaney y Archer responden: “amor y respeto”

Blaney, que tocó en The Fall a principios de los 2000 antes de convertirse en tour manager, mánager y amigo de Smith (con quien colaboró en el álbum Smith and Blaney, 2008), rechaza la lectura de Vander: «Hacer este disco pretendía ser un tributo digno a Mark y a The Fall, porque las voces estaban ahí, esperando a que se les diera buen uso. Mark también confiaba en Ding siempre que trabajaba con él, así que la base ya existía».

Archer, bajista del grupo entre 2003 y 2004 y productor o ingeniero de ocho de los últimos nueve discos de The Fall, defiende el proceso desde dentro. Blaney insiste en que, durante la grabación, «sentimos la presencia de Mark», y descarta las acusaciones de oportunismo: «Palabras como ‘hacer caja’ me dan risa. Esto iba de amor y respeto por Mark: él era The Fall, y sus voces se grabaron como The Fall, así que se publica como The Fall».

Mark E. Smith: cuarenta años de una banda que nunca dejó de cambiar

Mark E. Smith formó The Fall en Mánchester en 1976 y la mantuvo en marcha durante más de cuatro décadas, con una rotación de músicos que se convirtió en parte de su leyenda: fue el único miembro presente en todas las encarnaciones del grupo. Discos como Hex Enduction Hour (1982) o This Nation’s Saving Grace (1985) lo consolidaron como una de las voces más influyentes y menos domesticables del post-punk británico, admirado por John Peel, que llegó a decir que la banda «siempre eran diferentes, aunque siempre sonaban igual». En 2017, ya con un cáncer diagnosticado, publicó con la formación más estable de sus últimos años New Facts Emerge, el disco que, según Vander, él mismo consideraba el cierre de su discografía.

Smith murió en enero de 2018, a los 60 años, tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón y riñón. Su legado quedó, desde entonces, repartido entre quienes compartieron con él los últimos años de vida personal y quienes gestionaron su archivo musical, una tensión que rara vez llega a hacerse pública. Con Post Script, esa tensión ha estallado.

¿Debería quien acompañó al artista hasta el final tener la última palabra sobre lo que se publica en su nombre, o el archivo pertenece a quienes lo conservan?

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