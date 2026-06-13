Ocho años después de la muerte de Mark E. Smith, The Fall han publicado «30 Degrees», el primer adelanto de Post Script, el álbum que el grupo estaba grabando cuando su líder falleció en enero de 2018. Smith llevaba meses luchando contra un cáncer de pulmón y riñón cuando esas sesiones quedaron interrumpidas, y la pieza ha permanecido inédita hasta ahora.

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El tema lo produjeron Simon Archer y Ed Blaney, ambos antiguos miembros del grupo, que también lo escribieron junto a Smith. Blaney ha confirmado que Post Script reúne nueve canciones, descritas por él mismo como «nueve bombazos absolutos» tras escuchar las mezclas finales. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero el disco ya está disponible en preventa exclusiva en CD, vinilo y formato digital a través de Cog Sinister.

Nueve canciones que nadie esperaba volver a escuchar

El último disco que The Fall publicaron en vida de Smith fue New Facts Emerge (2017), su trigésimo primer álbum de estudio. Que Post Script exista responde a una pregunta que muchos fans daban por cerrada: ¿qué pasó con esas sesiones inacabadas? La respuesta, ahora, es un tracklist completo de nueve temas:

«30 Degrees» «So Long» «Colonels Retreat» «Caveat» «Final Position» «Retro Song» «Irish Northern Man» «Dehydrated» «The Book»

«30 Degrees» suena más grande de lo habitual para el grupo, con sintetizadores que se apilan sobre guitarras crecidas y un bajo grave que arrastra todo el tema. Es Fall reconocible, pero con una producción que invita a preguntarse cómo habría sonado el disco si Smith hubiera podido supervisarlo hasta el final.

El nombre que se disputan los que quedaron

Post Script llega además en mitad de una tensión que lleva años latente. En 2022, cinco antiguos miembros de The Fall (Si Wolstencroft, Paul Hanley, Steve Hanley, Pete Greenway y Martin Bramah) se reunieron bajo el nombre House Of All, presentado como «un proyecto de continuidad de la familia Fall». La familia y el legado de Smith respondieron en enero de 2023 con un comunicado tajante: no respaldaban ni querían asociarse con House Of All, y calificaban el proyecto de «extremadamente ofensivo» y «muy confuso» para el público y los fans de Mark E. Smith y The Fall.

En ese contexto, Post Script se presenta directamente como «el álbum de estudio oficial final de THE FALL» a través de Cog Sinister, el sello vinculado históricamente al grupo y respaldado por la familia de Smith. La distinción no es menor: es la versión del legado que la familia y el entorno más cercano de Smith reconoce como legítima, frente a la que representa House Of All.

Cuarenta años de mal genio y discos imprescindibles

The Fall nacieron en Manchester en 1976 y se convirtieron en una de las bandas más prolíficas y volátiles del post-punk británico, con Mark E. Smith como único miembro constante a lo largo de decenas de formaciones distintas. Discos como Hex Enduction Hour (1982), This Nation’s Saving Grace (1985, con Brix Smith ya en la banda) o The Infotainment Scan (1993) definieron un estilo hecho de repetición hipnótica, letras corrosivas y una actitud que no admitía términos medios. La frase que mejor resume su filosofía sigue siendo la de Smith: «si soy yo y tu abuela con los bongos, sigue siendo The Fall». En 2017 llegó New Facts Emerge, su álbum 31 y, sin que nadie lo supiera entonces, el último publicado en vida del cantante.

Smith murió en enero de 2018, a los 60 años, tras una larga enfermedad. Que ahora aparezca un disco grabado en aquellas sesiones finales no es una rareza de archivo más: es la pieza que faltaba para cerrar (o reabrir) la conversación sobre qué fue The Fall sin Smith dictando los términos, y quién tiene derecho a decidir cómo se cuenta esa historia a partir de ahora.

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