The Flaming Lips amplían su ciclo de conciertos dentro de burbujas

El grupo de Oklahoma, The Flaming Lips, liderados por Wayne Coyne, ha encontrado una curiosa forma de realizar conciertos en tiempo del COVID19: meter al público y a ellos mismos en burbujas de plástico. El pasado 22 de enero la banda ofreció el primer concierto de la gira Space Bubbles en su ciudad natal.

Después de meses de preparación por fin pudieron empezar la gira durante las noches del 22 y 23 de enero. Ya están a la venta nuevas entrada para otros dos conciertos en Oklahoma. Si queréis (y podéis) disfrutar de un concierto diferente y supuestamente seguro frente al coronavirus, podéis adquirir las entradas aquí.

Aunque la seguridad en estos conciertos ha quedado en entredicho por el decano de la Universidad de Salud Pública de Boston, Sandro Galea. “Es necesario saber como se intercambia el aire con el exterior dentro de esas burbujas de plástico para considerarlas seguras o que reduzcan la posibilidad de contagio“, ha declarado.

No deja de ser una mera curiosidad cómo los artistas están buscando nuevas fórmulas para poder seguir realizando conciertos durante estos tiempos. Aunque como se ha visto en nuestro país, los conciertos son seguros si se realizan con todas las medidas de seguridad necesarias.

The Flaming Lips siempre han sido conocidos por realizar todo tipo de locuras. Tan solo es necesario acudir a un concierto suyo para comprobar que son una banda muy diferente del resto. En 2011, por citar alguna de sus locuras, lanzaron una canción de 24 horas, 7 Skies H3, que posteriormente pusieron a la venta en una edición limitada a 13 copias. Estas copias fueron calaveras humanas con una memoria en su interior que contenía la canción.

Podéis ver a continuación una publicación de Wayne Coyne del concierto del pasado 22 de enero.

BIOGRAFÍA DE THE FLAMING LIPS

The Flaming Lips empezaron en los 80 creando un estrépito anárquico y punk, pero finalmente las influencias psicodélicas que siempre habían sido un elemento clave del sonido de la banda se hicieron más predominantes. En 1994, tras cambios significativos en la alineación, el grupo de Oklahoma consiguió un álbum de éxito con Transmissions from the Satellite Heart. Al cambiar la década, la banda se había transformado en un conjunto peculiar pero accesible, mezclando hábilmente alt-rock con influencias de pop psicodélico de los años 60 y en 1999 alcanzó su punto álgido con la imponente declaración sonora The Soft Bulletin. Su siguiente álbum, Yoshimi Battles the Pink Robots, fue más allá de la estética de su predecesor y reportó al grupo un reconocimiento aún mayor, creando una poco común historia de libertad artística acompañada de éxito, historia solamente igualada por Radiohead.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE THE FLAMING LIPS

Hear It Is (1986)

Oh My Gawd!!! (1987)

Telepathic Surgery (1989)

In a Priest Driven Ambulance (1990)

Hit to Death in the Future Head (1992)

Transmissions from the Satellite Heart (1993)

Clouds Taste Metallic (1995)

Zaireeka (1997)

The Soft Bulletin (1999)

Yoshimi Battles the Pink Robots (2002)

At War with the Mystics (2006)

Embryonic (2009)

The Terror (2013)

Oczy Mlody (2017)

King’s Mouth (2019)

American Head (2020)

