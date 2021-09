The Flaming Lips prepara disco de versiones de Nick Cave junto a una fan de 13 años

Título del nuevo disco: Where The Viaduct Looms

Artista: The Flaming Lips

Fecha de publicación: 25 de octubre

Más datos: Se trata de un álbum de versiones de Nick Cave que la banda ha realizado junto a una fan de 13 años, Nell Smith, a la que conocieron tras asistir a diversos conciertos del grupo junto a su padre.

Tras grabarlo de forma remota durante los últimos meses de pandemia, el resultado final ya está preparado. Según cuenta Wayne Coyne, “siempre es genial conocer gente joven y creativa emocionada. Con Nell pudimos ver que está descubriendo su camino y pensamos que sería divertido unirnos a ella por un tiempo y ver si podíamos poner las cosas en marcha. Ha sido una excelente manera de conectar con ella y ayudar a aprovechar su actitud genial para hacer música”.

Para la joven artista, “realmente todavía no puedo creerlo, fue difícil llevar a cabo todas las canciones, pero Wayne fue tan alentador cuando tenía problemas con algunas de ellas que decidí seguir adelante. Fue una curva de aprendizaje realmente complicada. No había oído hablar de Nick Cave, pero Wayne sugirió que deberíamos comenzar con un álbum de sus versiones y luego ver la opción de grabar algunas de mis propias canciones más tarde”.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, ya han compartido Girl In Amber, version del tema de 2016 lanzado por Nick Cave and The Bad Seeds.

¿Hay videoclip? Sí, dirigido por Alex Hanson. Puedes verlo a continuación.